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Siyaset İP'li Akşener Gezici vandalların aileleri ile kucaklaştı!
Siyaset

İP'li Akşener Gezici vandalların aileleri ile kucaklaştı!

6'lı ittifakın "Milliyetçi" üyesi İP'li Meral Akşener, Gezici vandalların ailelerini makamında ağırladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 20:34:00 - 2022-10-26 21:08:02
İP'li Akşener Gezici vandalların aileleri ile kucaklaştı!

 Yeniakit.com.tr 

Gezici vandalların aileleri, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti.

Gezi Parkı Davası tutuklularının aileleriyle görüşen İP'li Akşener'i ziyaret edenler arasında, tutuklulardan Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir ve kızları Vera da yer aldı.

Küçük kızı yine ajitasyon aracı yaptılar!

Bir saatten fazla süren görüşmede Akşener, vandalların ailelerinin isteklerini dinleyip onlara vaatlerde bulundu.

Bir saatten fazla süren görüşmede, Gezi Davası kapsamında tutuklanan Tayfun Kahraman'ın kızı yine ajitasyon aracı olarak kullanıldı. Gezici Kahraman'ın kızı Vera, İP'li Akşener'e babasına yazdığı mektubu okudu.

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