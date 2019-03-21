İP’li adayın muhacir düşmanlığına tepki

Oğuzhan Gültekin Ankara

Dünyada 21 Mart Uluslararası ırkçılıkla mücadele günü ilan edilirken, Suriyeli mazlumlar bazı çevreler tarafından ırkçılığa maruz kalıyor. Seçimler öncesi Suriyeliler üzerinden siyaset geliştirmek isteyen İYİ Parti Fatih Belediye Başkan Adayı İlay Aksoy, “Fatih’i Suriyelilere teslim etmeyeceğiz” yazılı pankartlarla propaganda yapmaya devam ediyor. Aksoy’a tepki gösteren AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu, “Bu toprakların yetiştirdiği bir insanın söyleyeceği sözler değil bunlar. Tarihi yarımadada böyle bir adayın olması bile ilçe için zuldür” dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat da, “Bizim örf ve adetlerimizde, insanlığımızda bu tür anlayışlara yer yok. Bu tür söylemler tamamen ırkçı ve faşizan söylemlerdir. Bu yapılanlar ne demokrasiye sığar, ne insan haklarına sığar. Bizim milletimiz bunlara gereken cevabı sandıkta verecektir” diye konuştu.