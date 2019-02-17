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İP'ler koptu: Tabelasıyla birlikte istifa etti!

Tekirdağ’da, İyi Parti Ergene İlçe Başkanı Kevser Koçerdin Gençalp ve yönetim kurulu üyeleri, görevlerinden istifa etti. Parti başkanı, yaptırdığı tabelasını da alıp gitti.

17 Şubat 2019 Pazar 23:57
İP'ler koptu: Tabelasıyla birlikte istifa etti!

Parti binasında yönetim kurulu üyeleriyle birlikte açıklama yapan İyi Parti İlçe Başkanı Kevser Koçerdin Gençalp, görevlerinden istifa ettiklerini bildirdi.

"İttifak büyük hayal kırıklığına neden oldu"

Gençalp, “Kurucu İlçe Başkanı olduğum İyi Parti Ergene İlçe Başkanlığı'ndan istifa ediyorum. Çünkü teşkilatımız Tekirdağ’da ittifak yaptı. Bu, hem yönetimimizde hem de seçmenimizde büyük hayal kırıklığı yarattı. Bir yıl boyunca çabaladığımız Ergene’de, bu durum bizi üzdü ama Genel Merkezimizin aldığı karara saygı duydu. Bu arada da il yönetimimiz bizi yok saydı. İl yönetimi bizi yok saydığı için istifa kararı aldık.” dedi.

"Buradaki suçlu il teşkilatım"

24 Haziran seçimlerinde halkın kendilerine ilgi gösterdiğini belirten Gençalp, “24 Haziran seçimlerinde halkımız bize ilgi gösterip, destek verdi. Yeni kurulan bir ilçede yüzde 12 oranında oy aldık ve başarılı bir ilçe olduk. İttifak ile ilgili Genel Merkezimizden bir şey gelmeden CHP adaylarını açıkladı ve ‘İyi Parti destekliyor.’ dedi. Bunun üzerine ilde basın açıklaması yaparak destek vermediğimizi söyledik. Orada da ben CHP Ergene Belediye Başkan adayı Rasim Yüksel’i desteklemeyeceğimi söyledim. Bizleri dikkate almadıkları için ben ‘Hayır’ dedim.

Bu cevabımın ardından Rasim Yüksel, durumu kişiselleştirerek şahsıma tavır aldı. İl yönetimimiz ile görüşerek meclis üyesi listesi yaptılar. Ardından da bizleri yok saydılar. Bu benim kabul edemeyeceğim bir konuydu. Rasim Yüksel de durumu daha çok kişiselleştirdi. Ben de Kevser Koçerdin Gençalp olarak bir çatı altında olup desteklemeyi kendime yakıştıramadım ve görevimden istifa ettim. Buradaki suçlu Rasim Yüksel değil, kendi il teşkilatım İyi Parti. Bu yüzden de istifa kararı aldım.” diye konuştu.

Kevser Gençalp, istifasının ardından parti binasında asılı duran tabelayı vinç yardımı ile söktürdü.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 23:57
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