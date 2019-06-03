İple kendini astı, arkadaşları son anda kurtardı Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'ndeki 8 katlı iş merkezinde bulunan iş yerinde kendini asan tezgahtar, arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Kayseri'de, iş merkezinin bodrum katında iple kendini tavana asarak intihara kalkışan İbrahim S. (28), durumu fark eden arkadaşları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



Merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'ndeki 8 katlı iş merkezinde bulunan iş yerinde tezgahtar olan İbrahim S., binanın bodrum katına inerek, intihara kalkıştı. İbrahim S., bodrumda iple kendini tavana astı. Durumu fark ederek bodruma koşan arkadaşları, ipi keserek İbrahim S.'yi kurtardı. İbrahim S., çağrılan ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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