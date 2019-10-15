İpini koparan Meral Akşener'den skandal Erdoğan sözleri İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye karşı yaptırım sözleri üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirirken kullandığı çirkin üslup dikkat çekti.

İyi Parti'nin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuşan Meral Akşener, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren sözler sarfederken; hükümeti de eleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye tehdit olarak kullandığı yaptırım açıklamalarını gündemine alan Akşener, yaptığı benzetmeyle tepki topladı. "Yatağa girdiğiniz ayılar..." Meral Akşener şunları söyledi: "Büyük devletlerle ilişki içinde olmak; ayıyla yatağa girmeye benzer. Yatağa girdiğiniz ayılardan biri; bizi ekonomik yaptırımlarla tehdit ediyor Sayın Erdoğan. Daha önce yaptığını yine yapacağını söylüyor. "

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