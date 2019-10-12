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İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu

ABD ile Türkiye arasında krize neden olan casus Andrew Brunson, 2016 yılında gördüğünü iddia ettiği rüyayı ABD medyası ile paylaştı, "Türkiye, İran ve Rusya’nın karanlık bir ittifakta buluştuklarını görmüştüm” diyerek iyice zırvaladı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 11:14
İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ve PKK suçlaması yöneltilen ve yaklaşık 1.5 yıl hapis yattıktan sonra serbest kalan casus Andrew Brunson, yine sahnede.

Tanrıyla konuşup Türkiye'yi zorlukların beklediğini söylemişti

Daha önce 2009 yılında tanrının kendisiyle konuştuğunu ve Türkiye'yi zor zamanların beklediğine dair uyardığını söyleyerek dikkatleri üzerine çeken Brunson, bu kez de yazdığı kitap ve son anlattığı rüya ile gündemde.

Türkiye'de yaşadıklarını anlatan kitap yazdı

20 yıla yakın bir süre bulunduğu ve son iki yılını hapiste geçirdiği ülkemizde yaşadıklarını, ‘Tanrı’nın Rehini: Çile, Hapis ve Sabır Merkezli Gerçek Bir Hikaye’ (God’s Hostage: A True Story of Persecution, Imprisonment and Perseverance) adı verilen bir kitap çıkardı.

Kitap tanıtımı için televizyon kanallarını dolaşan Brunson, hem Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi, hem de 2016 aralık ayında gördüğünü iddia ettiği rüyayı anlattı. Yazar Fehmi Koru da bu konuya ilişkin ayrıntıları köşe yazısında aktardı:

İttifak zırvası

Gece rüyamda Türkiye, İran ve Rusya’nın karanlık bir ittifakta buluştuklarını görmüştüm” diye anlatıyor rüyasını… Sırılsıklam terlemiş ve nefes alamaz hale geldiğini fark etmiş uyandığında. İlk görüşmelerinde eşi Norine’e “Rüyam gerçekleşmeden önce beni buradan kurtarmalısın” demiş.

Anlattığı kişiler rüyasının gerçek olabileceğine inanmamışlar. Türkiye ile İran’ın ve Türkiye ile Rusya’nın pek çok konuda birbirlerine ters konuşlandığını, politikaları arasında çelişkiler bulunduğunu söylemişler. Rüyayı aktardığı kişilerden iki Amerikalı diplomat da, “Türkiye’nin çıkarı Batı ittifakı içerisinde bulunmasında, bu olamaz” tepkisini vermişler.

O şimdi “Rüyam gerçek çıktı” demekte…

Yakında Trump ile Brunson’un aynı kare içerisinde dünya medyasına fotoğraf verdiklerini görebiliriz gibime geliyor."

Serbest kaldıktan sonra ABD'ye dönen Brunson Beyaz Saray'da ağırlanmıştı. Trump'a ve yönetimine serbest bırakılması için teşekkür eden rahip, kameralar önünde Trump için dua etmişti.

 

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 11:14
  1. Andrew Brunson
  2. casus

YORUM YAZ

  • davincidavinci5 dk önce
    hamaneyi putinin gömleğini putininde hamaneyin çoraplarını yıkadığını görmüş rüyasında.para kazanıyor uyanık.fırsattan istifade kitap yazıyor hemen.tipik din tüccarı şarlatan.
  • AkilAkil19 dk önce
    Bu kadar yalan olurda haasa Allah konusan rüya gören dünyayı kandıran üçkağıtçı papaz bozuntusu Hristiyanları bu kadar kandirir
  • GÖKTÜRK GÖKTÜRK 20 dk önce
    İlerizekalı (!) akit o adam ipini mi kopardı yoksa biz bilerek mi saldık ??? Kendinizi bir zeka testinden geçirsenize
  • veliveli22 dk önce
    senin hocan fetö mü lan rüyanı al münasip yerine dep fettoşla beraber.
  • Fırat KalkanıFırat Kalkanı23 dk önce
    "Türkiye, İran ve Rusya’nın karanlık bir ittifakta buluştuklarını görmüştüm"Fetullahçı olduğu nasılda belli...Rüyacı iblisler...Hala daha fetullahçılığı savunanlar dünyada ahiretini kaybetmiş cehennem köpekleridir.
  • YalancıyıYalancıyı26 dk önce
    Yalancıyı miksinler mi rahip brunson. Yaptığınız alavere dalavereler tutsa bir 30 yıl sonra Lawrens gibi lanse edilirsiniz.
  • Öztürk ÖZİSLAMÖztürk ÖZİSLAM27 dk önce
    Manitunun topraklarında at kolturmuş olmalı. Bir papazın ABD nin yönetiminde nasıl etkili olduğuna bizim batı yanlısı laikler hiç bakmazlar mı?
  • yüzsüzlükyüzsüzlük29 dk önce
    ipini koparanmı. ipi sizin elinide değilmiydi. nasıl koparmış. utanmıyolarda hiç şunu yazmaya
  • Tata TongaTata Tonga35 dk önce
    "ip"i kendisi mi kopardı?
  • mustafamustafa35 dk önce
    vaad edilmiş topraklar bitti, kudurmuş siyonistler için insan oldıuğunu hatırlama, tedavi ve 1947 sınırlarına ricat veya yokoluşvakti
  • KlmKlm36 dk önce
    Bakşu kefereye.. Tevrat ı değiştiren hahamlar ve Incil i değiştiren atalarının izinden....
  • uyan dünya uyan dünya 37 dk önce
    gitsin  ......... nı kandırsın yok allahla konuşmuşmuş buda abd li fetö
  • Dadaş 25Dadaş 2538 dk önce
    Allah seni ve senin gibi düşünenleri yerle bir etsin.Muslumanlara akıl şuur versin.
  • abdullahabdullah38 dk önce
    yeni dünya kuruluyor, güçlü bağımsız Türkiye milli-yerli-dostların rüyası olduğu gibi, işte böyle evanjelik-siyonistlerin ise KABUSUDUR:)
  • abdullahabdullah40 dk önce
    Bu da evanjelik FETÖ sünün papazı/hahamı! AYnı usuller ha sümüklü Pensilvanyalı ha bu ...işleri gerçekte casusluk-siyaset-din maskeli faaliyet, başvurdukları yöntem RÜYA! dikkat et trumpu neocumlardan kurtarmak için saldık seni, bir daha yakalarsak MUCK MUCK!

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