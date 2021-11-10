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Siyaset İP'in yeni Lütfü Türkkan kararı basına sızdı!
Siyaset

İP'in yeni Lütfü Türkkan kararı basına sızdı!

İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu'nda şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın disipline sevk edilmesi tartışmaya açılacak. Alınan bilgilere göre, İYİ Partili vekillerin kamuoyunun düşüncesini önemsemeyerek, Türkkan'ın ihracına karşı çıktığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 17:11:00 -
İP'in yeni Lütfü Türkkan kararı basına sızdı!

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın şehit yakınına küfretmesi sonrası tepkiler sürüyor. Konu İYİ Parti’nin de gündeminde. Bugün saat 17.00’de İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek.

CNN TÜRK Muhabiri Ahmet Türkeş'in aktardığına göre; Akşener bu toplantıda partililerin Türkkan’ın disiplinline sevk sürecinde görüşlerini dinleyecek. Akşener son olarak pazartesi milletvekilleri ile bir araya gelmiş ve vekillerin görüşlerini dinlemişti.

Milletvekilleri ihraca karşı çıktı

Bugünkü toplantıda ortak görüş oluşması durumunda oylamaya sunulacak. Karar oylama sonucuna göre alınacak. İYİ Parti’nin Türkkan’ın ihracına yönelik adım atması beklenmiyor, ancak muhtemel disiplin cezalarının kınama veya uyarma olması bekleniyor.

Pazartesi günü Akşener'in görüştüğü milletvekillerinin Lütfü Türkkan’ın ihracına karşı çıktığı belirtildi.

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