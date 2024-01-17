İP'in RTÜK üyesi belli oldu!
TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine İYİ Parti kontenjanından Ahmet Can Buğday seçildi.
TBMM Genel Kurulu'nda Radyo Televizyon Üst Kurulu İYİ Parti kontenjanına düşen üyelik için seçim yapıldı.
Yapılan oylamada 344 milletvekili oy kullandı.
Ahmet Can Buğday 306 oy, Hüseyin Raşit Yılmaz 7 oy aldı. Yapılan oylamada 30 oy geçersiz, bir oy ise boş sayıldı.
Bu sonuçla Ahmet Can Buğday, RTÜK'ün yeni üyesi oldu.
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