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İP'in İl Başkanı'na saldırıda 4 gözaltı!

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal'a saldırdığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 18:25
İP'in İl Başkanı'na saldırıda 4 gözaltı!

İYİ Parti Malatya İl Başkanı, diş hekimi Gökmen Kenan Özdal'ın dün Kanalboyu Caddesi üzerinde bulunan özel kliniğinden çıktığı sırada saldırıya uğramasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 4 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelileri teşhis etmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giden Özdal'a eşlik eden partililer ile şüpheli yakınları arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga, polis ekiplerinin iki grubun arasına girmesiyle büyümeden önlendi.

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada ise dün yaşanan olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gittiğini belirtti.

İçeride olduğu sırada parti yönetiminden bazı kişilere saldırı gerçekleştirildiğini savunan Özdal, saldırıyı şiddetle lanetlediklerini kaydetti.

Özdal, "Biz İYİ Parti olarak yurdumuzdaki yanlışları en yüksek perdeden ifade etmeye devam edeceğiz. Atatürk mirası cumhuriyetimize dört elle sarılacağız, güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi savunacağız." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 18:25
  1. Malatya
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