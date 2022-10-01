İP’in gazetesi savruldukça savruluyor! Milliyetçi muhafazakar(!) Yeniçağ'da alkol üzüntüsü

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Milliyetçi muhafazakar takılan ve İP'li vekil Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesi, İslam’ın haram kıldığı ve zararı bilimsel olarak da kanıtlanan içkiye yapılan zamdan rahatsız oldu.

Ülkücülerin ve muhafazakarların oylarına talip olan İP'in yayın organı Yeniçağ, alkoliklerin yarasına merhem olmaya çalışarak, "Akaryakıttan sonra alkole de bir zam daha geldi. Cumartesi sabahı öpücük yağmuru devam ediyor" başlığıyla alkole gelen zamma üzüldü.

Ülkücülükten nemalanan ancak yanında bile geçmeyen Yeniçağ, haberde "Türkiye güne zam haberleriyle merhaba dedi. Akaryakıt ürünlerinden sonra alkollü içeceklere de zam geldiğini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar açıkladı" ifadelerini kullandı.