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İP'in adayından CHP'ye eleştiri: Beni pas...

İYİ Parti'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hayati Tekin, eski partisi CHP'ye eleştirilerde bulundu. Tekin, "Beni İYİ Parti'ye pas edeceğinizi bilmiyordum" dedi.

03 Şubat 2019 Pazar 23:11
İP'in adayından CHP'ye eleştiri: Beni pas...

İYİ Parti'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hayati Tekin, İl Başkanlığı önündeki tanıtım toplantısında, "Peşimden gelen, oy veren hiç kimseyi mahcup etmeyeceğime yediğiniz ekmek, helal lokmanız kadar inanmanızı istiyorum" derken, eski vekili olduğu CHP'yi eleştirdi: "Beni İYİ Parti'ye pas edeceğinizi bilmiyordum." dedi.

CHP'den Samsun milletvekilliği ve Tekkeköy Belediye Başkanlığı yaptığını anımsatan Tekin şu ifadeleri kullandı:

"Benden bıktığınızı biliyorum da"

"Bir cumartesi günü CHP'liler toplanıyor, bir saat içinde karar veriyorlar. Diyorlar ki 'Hayati Tekin, İYİ Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olsun.'

Benden bıktığınızı biliyordum da bir cumartesi günü bir saatte, pazarı bile beklemeden, beni İYİ Parti'ye pas edeceğinizi bilmiyordum."

"Kimseyi mahcup etmeyeceğim"

Tekin, siyasetin sermayesinin insan olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Peşimden gelen, oy veren hiç kimseyi mahcup etmeyeceğime yediğiniz ekmek, helal lokmanız kadar inanmanızı istiyorum.

Ben Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanacağımıza inanıyor ve güveniyorum.

Bu güvenim belediyecilik tecrübemden, mimar olmamdan, hazırladığımız projelerden ve enerjimden kaynaklanmaktadır."

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 23:11
  1. Hayati Tekin Samsun
  2. İYİ Parti

YORUM YAZ

  • ErsinErsin39 dk önce
    Yahu edip akbayramin şarkısını ben hep söylerim ama şu şekilde Dertlerin kalkınca saha bin şükür yolla Allaha
  • SamsunluSamsunlu52 dk önce
    Hayatî tekin samsunludur samsunda alir mustafa demirin kendi çocukları haric kimseye hayir gelmedi bu gune kadar

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