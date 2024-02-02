İphone'un hiç bilinmeyen o özelliklerine bayılacaksınız!

iPhone, modern teknolojinin zirvesinde yer alan bir akıllı telefon olmanın ötesinde, gizemli ve keşfedilmeyi bekleyen bir dizi özelliği içinde barındırıyor.

Apple'ın tasarım anlayışı ve kullanıcı dostu arayüzü, genellikle kullanıcıların cihazın yüzeyindeki gizli özellikleri fark etmelerini engelliyor.

Ancak, iPhone'unuzu daha derinlemesine keşfettiğinizde, karşınıza birçok detay çıkabilir.

Bu özel ayarlar, kullanıcı deneyiminizi zenginleştirebilir ve günlük kullanımınızı daha etkili hale getirebilir.

iOS Denetim Merkezinizi özelleştirin

Favori ve en çok kullandığınız widget'ları Denetim Merkezi'ne ekleyerek, iPhone'unuz kilitliyken bile yalnızca basit bir aşağı kaydırma hareketiyle bunlara erişebilirsiniz.

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Tam o anda bir özelliğe ihtiyacınız olduğunda bu çok kullanışlı olabilir. Denetim Merkezinizi özelleştirmek için Ayarlar'a gidin ve ardından Denetim Merkezi'ne dokunun.

Daha Fazla Denetim kısmına kaydırın ve işinize yarayacak kontrolleri ekleyin.

Arkaya dokunma özelliğini açın

Arkaya Dokun özelliği etkinleştirildiğinde, telefonunuzun arkasındaki hem çift hem de üçlü parmak dokunuşuna bir dizi farklı işlev atayabilirsiniz.

Örneğin çift dokunmak için fener özelliğini, üç dokunuş için kamerayı çalıştırabilirsiniz.

Arkaya Dokun özelliğini etkinleştirmek için Ayarlar uygulamasını açın ve Erişilebilirlik'e dokunun.

Ardından Dokunma seçeneğine ve Arkaya Dokun'a dokunun. Bu ekrandan çift ve üç kez dokunmada hangi özelliklerin açılacağını seçin.

Siri'yi kullanarak ekranınızdaki her şeyi paylaşın

iOS, Siri'yi kullanan gelişmiş paylaşım yetenekleriyle birlikte gelir. Paylaş düğmesine basarak eski yöntemle paylaşmak yerine, ekranınızdaki her şeyi bir kişiyle paylaşmak için Siri'yi kullanabilirsiniz.

Bu, hayatınızı değiştirecek bir özellik olmasa da bir şeyi hızlı bir şekilde paylaşmanız gerektiğinde veya bunu yapmak için elleriniz boş olmadığında kullanışlı olabilir. Spotify'da dinlediğiniz bir şarkı gibi bir resim veya fotoğraf da paylaşılabilir.

Ekranınızı bir kişiyle paylaşmak için, görmesini istediğiniz kişi ismiyle birlikte, "Hey Siri , bunu şununla paylaş... " demeniz yeterli.

iPhone'unuzun kamerasını belge tarayıcıya dönüştürün

Eskiden fiziksel sayfaları dijital dosyaya dönüştürmek için özel bir tarayıcı veya hepsi bir arada yazıcı gerekiyordu.

Peki ya ders kitabınızdaki bu satırı hızlı bir şekilde not uygulamanızda bir alıntıya dönüştürmeniz gerekiyorsa?

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde iOS'un harika bir çözümü var. iPhone'unuzun kamerasını kullanarak herhangi bir metni dijitale aktarabilirsiniz.

Notlar'ı açıp bir not seçin veya yeni bir not oluşturun. Notlar'da bir belgeyi taramaya başlamak için Kamera düğmesine dokunun ve ardından Belgeleri Tara'ya dokunun.

Belgenizi kameranın göreceği bir yere yerleştirin. Aygıtınız Otomatik moddaysa belgeniz otomatik olarak taranır.

Bir taramayı elle yapmanız gerekiyorsa, taramak için deklanşör düğmesine dokunun veya ses düğmelerinden birine dokunun.

Tarama işlemini sayfaya sığacak şekilde ayarlamak için köşeleri sürükleyin ve ardından Taramayı Sakla'ya dokunun.

Dosyaları ve fotoğrafları uygulamalar arasında sürükleyip bırakın

Size çok zaman kazandırabilecek az bilinen bir özellik, iPhone uygulamaları arasında sürükleyip bırakma yeteneğidir.

Sürükle ve bırak özelliğiyle, fotoğraflarınızdan veya web sayfanızdan bir görüntüyü veya videoyu, hatta dosyalarınızdaki bir PDF'yi hızlı ve kolay bir şekilde içe aktarabilir ve bunu Notlar veya Mesajlar gibi bir uygulamaya bırakabilirsiniz.

Taşımak istediğiniz dosyaya dokunup basılı tutun, ardından dosyayı ekranın üstüne veya altına doğru hareket ettirin.

Daha sonra, bir parmağınızla o dosyayı tutmaya devam ederken diğer parmağınızla ekranın altından yukarı kaydırıp dosyanızı içine sürüklemek istediğiniz uygulamayı açın.

Özelliklere erişmek için gizli kodları kullanın

Telefonunuzu satarken IMEI'nizi veya telefon numaranızı bulmak için bir kod girdiyseniz, bunun neyle ilgili olduğuna dair bir fikriniz olabilir. Örneğin *#06# yapınca IMEI numaranız karşınıza çıkar.

Bilmediğiniz şey şu ki, iPhone'unuza numaranızı gizlemekten aramaları yönlendirmeye ve hatta saha testi modunu başlatmaya kadar çok çeşitli kodlar da var.

Örneğin, yaptığınız aramalarda numaranızın görünmesini istemiyorsanız; aramak istediğiniz numaranın başına *31# yazarak, aradığınız kişinin yalnızca o defaya mahsus olarak numaranızı görmemesini sağlayabilirsiniz. Örnek: *31#05113456789.

iPhone'unuzun hücresel sinyali ve bağlantısı ile ilgili teknik bilgilere ulaşmak istiyorsanız gizli Saha Testi modundan da yararlanabilirsiniz. Bu moda erişmek için, *3001#12345# tuşlayın ve arama yapın.

Maske takarken Face ID'yi etkinleştirin

Maske gibi yüzünüzün bir kısmını örten şeyler kullanıyorsanız, Face ID'yi bu konuda uyarabilirsiniz.

Face ID'yi maske açıkken ilk kez kullanmak için özelliği açtığınızda yüzünüzü yeniden taramanız gerekecektir.

İyi haber şu ki, her seferinde yüzünüzü yeniden taramanıza gerek kalmadan bu özelliği açıp kapatabiliyorsunuz.

Face ID'yi maskeyle etkinleştirmek için Ayarlar uygulamasını açın ve Face ID ve Parola'ya dokunun. Ekranı aşağı kaydırın ve Maske ile Face ID'yi açın.

Bildirimler için flaş ışığını kullanın

iPhone'un LED flaşı, mesajlar ve diğer bildirimler gibi uyarılar için yanıp sönecek şekilde ayarlanabilir.

Bu, bir özelleştirme özelliğinden ziyade görsel bir erişilebilirlik aracıdır, çünkü bunu yalnızca karanlıkta veya telefonunuzun ekranı aşağıda olduğunda fark edeceksiniz.

Ancak, özellikle sessiz durumdayken bildirimleri çok kaçırıyorsanız, bu özellik işinize yarayabilir.

Ayarlar uygulamasını açın. Erişilebilirlik'e dokunun. Sesli ve Görsel'e dokunun. Sayfayı aşağıya kaydırın ve Uyarılar için LED Flaş'ı açın.

Uygulama Kitaplığını kullanarak hassas veya istenmeyen uygulamaları gizleyin

Kullanmadığınız veya insanların görmesini istemediğiniz herhangi bir uygulama için bir yer veya klasör bulmaya çalışmak yerine, bu az bilinen numarayla onları tamamen gizleyebilirsiniz.

Artık Uygulama Kitaplığı'nı kullanarak bir uygulamayı tamamen silmeden ana ekranınızdan kaldırabilirsiniz.

Başlamak için gizlemek istediğiniz uygulamaya basın ve basılı tutun. Birkaç saniye sonra birden fazla seçeneğin bulunduğu bir menü görünecek.

Bu seçenekler menüsünden "Uygulamayı Kaldır"ı seçin. Bunu yaptığınızda ikinci bir menü açılır, "Ana Ekrandan Sil" seçeneğine dokunun.

Stresi azaltmak için arka plan seslerini açın

Biraz rahatlamaya ihtiyacınız varsa; yağmur, nehirler, okyanuslar ve beyaz gürültü dahil olmak üzere rahatlatıcı ortam gürültüsü dinlemek için "Arka Plan Gürültüsü" özelliğini kullanabilirsiniz .

Ayarlar'ı açıp Erişilebilirlik'e dokunmanız yeterli. Daha sonra Ses ve Görsel'i seçin. Arka Plan Sesleri özelliğini açın. İstediğiniz sesi seçin ve dinlemeye başlayın.

Birden fazla uygulamayı aynı anda taşıyın

iPhone'unuzun Ana Ekranını tam ölçekli olarak yeniden düzenlediyseniz, her uygulamayı tek tek taşımanın ne kadar sıkıcı olabileceğini bilirsiniz.

iPhone'un az bilinen en kullanışlı özelliklerinden biri, birden fazla uygulamayı aynı anda sürükleyip taşıyabilmenizdir. Bu, Ana Ekranınızı çok kısa sürede düzenlemenizi sağlar.

Tüm uygulama simgeleriniz kıpırdamaya başlayana kadar ana ekranda herhangi bir yere basılı tutun.

Şimdi taşımak istediğiniz uygulamaya basılı tutun ve hafifçe hareket ettirin. Taşımak istediğiniz diğer uygulamaları seçmek için diğer parmağınızı kullanın.

Mesajlar üzerinden uçuşları takip edin

iPhone'daki mesajlar uygulamasının en önemli özelliklerinden biri de uçuşları takip edebilmenizdir.

Uçak yolculuğu yapacak bir arkadaşınız veya aile üyeniz varsa, uçuşu takip etmek ve uçuşun kalkış saati, uçuşun geç kalıp kalmadığı gibi önemli bilgileri görmek için Mesajlar'ı kullanabilirsiniz.

Bir uçuşu Mesajlar'da takip etmek için taraflardan birinin uçuş numarasını mesaj olarak göndermesi gerekir. Ardından, uçuş numarasına uzun basın ve Uçuş Önizlemesi'ne dokunun.

Kaynak: Ensonhaber