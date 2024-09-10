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Teknoloji iPhone'ların yapay zekayla buluşacağı tarih açıklandı! iOS 18 ne zaman çıkacak?
Teknoloji

iPhone'ların yapay zekayla buluşacağı tarih açıklandı! iOS 18 ne zaman çıkacak?

Yeniakit Publisher
2024-09-10 03:05:00 -
iPhone'ların yapay zekayla buluşacağı tarih açıklandı! iOS 18 ne zaman çıkacak?

Apple Glowtime etkinliğinde yapay zeka destekli iOS 18 çıkış tarihi açıklandı. İşte yapay zeka alacak iPhone modelleri.

Apple, yeni iPhone 16 serisi ve Apple Watch modellerini duyurduğu Glowtime etkinliğinde iOS 18 çıkış tarihini de paylaştı. Özellikle yeni modele geçiş yapmayı düşünmeyen iPhone kullanıcılarının merak ettiği “iOS 18 ne zaman gelecek?” sorusu da yanıt buldu.

Apple’ın açıklamasına göre iOS 18 güncellemesi, 16 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak. iOS 18, iPhone XR, XS ve daha yeni iPhone modellerine yüklenebilecek. iPhone 16 ve 16 Pro, iOS 18 yüklü olarak gelecek.

iOS 18, özelleştirilebilir ana ekran, yeniden tasarlanan Denetim Merkezi, uygulama kilitleme, ayrı Parolalar uygulaması, oyun modu gibi yeniliklerle geliyor. Ayrıca iPhone 15 Pro ve daha yeni modeller için Apple Intelligence yapay zeka özellikleri getiriyor.

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