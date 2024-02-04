iPhone'lar Android telefonlara dönüşüyor! Nedenini duyanın ağzı açık kalacak

iPhone kullanıcılarına App Store dışından uygulama üzerinden indirme şansı verildi. Gündeme gelen yenilikle beraber Apple'ın iOS işletim sistemini kullanan cihazlar için büyük bir yenilik olarak adlandırılarak İOS 17.4 sürümüyle beraber oluşacak hataların giderilmesi bekleniyor.

App Store üzerinden uygulama indirme işlemleri üçüncü taraf uygulama mağazaları ve kaynakları üzerinden yapılacak durum belirtilirken Avrupa'daki kullanıcıların İphone deneyimleriyle önemli genişlikler yaşandı.

İPHONE VE ANDROİD FARKI

Avrupa Birliği'nin dijital pazarlar üzerinde rekabetçiliğinin artışıyla beraber AB'nin dijital platformlara dair düzenlemelere karşılık App Store'un sunduğu güvenlik ve kalite standartlarının dışında bırakılacağı bilgisi erildi. iOS, üzerinde yapılan bu yenilikle beraber daha açık ve esnek bir yapıya kavuşuyor. Bu gelişme, kullanıcı deneyimini zenginleştirirken, aynı zamanda Apple'ın pazar stratejisinde yeni sayfa açılıyor. Değişiklikle beraber önce erişemedikleri uygulamayla beraber kişiselleştirilmiş ve çeşitlendirilmiş teknoloji olarak sunuldu.

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