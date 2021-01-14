iPhone'dan bilgisayara nasıl fotoğraf atılır? En basit dosya aktarımı
iPhone kullananların bilgisayara fotoğraf atması Android telefondanlar çok daha farklı. Peki iPhone'dan bilgisayara nasıl fotoğraf atılır?
iPhone'dan bilgisayara fotoğraf atmak için oldukça kolay bir yöntem mevcut. Şu adımları izleyin:
- Öncelikle ara kablo aracılığı ile iPhone'u bilgisayara bağlayın.
- iPhone ve bilgisayar eşleşme yaptıktan sonra “Bilgisayarım” klasöründe iPhone'u göreceksiniz.
- iPhone klasörüne Windows Gezgini üzerinden giriş yaptıktan sonra fotoğrafları kopyala / yapıştır yöntemiyle direkt aktarabilirsiniz. Ancak fotoğrafları kesme şansınız yok; yalnızca fotoğrafları kopyalayabiliyorsunuz.
iPhone’den bilgisayara dosya aktarımı
Cihazınızı bilgisayarınıza bağlayıp Windows Fotoğraf Galerisi'i üzerinden fotoğrafları PC'nize aktarabilirsiniz:
- Bilgisayarınıza iTunes'un en son sürümünü indirin.
- Telefonunuzda bulunan fotoğrafları bilgisayarınıza aktarmak için iTunes 12.5.1 veya sonraki bir sürümünün bilgisayarınızda bulunması gerekir.
- iPhone, iPad veya iPod Touch aygıtınızı bilgisayarınıza bir USB kablosu ile bağlayın.
- iOS aygıtınızın kilidini açmak için parolanızı kullanmanız gerekebilir ya da iOS aygıtında “Bu Bilgisayara Güvenilsin mi?” sorusu çıkabilir. İşleme devam edebilmek için “Güven”e veya “İzin Ver”e tıklayın. İşte bu kadar…