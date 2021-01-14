iPhone'dan bilgisayara nasıl fotoğraf atılır? En basit dosya aktarımı

iPhone'dan bilgisayara fotoğraf atmak için oldukça kolay bir yöntem mevcut. Şu adımları izleyin:

- Öncelikle ara kablo aracılığı ile iPhone'u bilgisayara bağlayın.

- iPhone ve bilgisayar eşleşme yaptıktan sonra “Bilgisayarım” klasöründe iPhone'u göreceksiniz.

- iPhone klasörüne Windows Gezgini üzerinden giriş yaptıktan sonra fotoğrafları kopyala / yapıştır yöntemiyle direkt aktarabilirsiniz. Ancak fotoğrafları kesme şansınız yok; yalnızca fotoğrafları kopyalayabiliyorsunuz.

iPhone’den bilgisayara dosya aktarımı

Cihazınızı bilgisayarınıza bağlayıp Windows Fotoğraf Galerisi'i üzerinden fotoğrafları PC'nize aktarabilirsiniz:



- Bilgisayarınıza iTunes'un en son sürümünü indirin.

- Telefonunuzda bulunan fotoğrafları bilgisayarınıza aktarmak için iTunes 12.5.1 veya sonraki bir sürümünün bilgisayarınızda bulunması gerekir.

- iPhone, iPad veya iPod Touch aygıtınızı bilgisayarınıza bir USB kablosu ile bağlayın.

- iOS aygıtınızın kilidini açmak için parolanızı kullanmanız gerekebilir ya da iOS aygıtında “Bu Bilgisayara Güvenilsin mi?” sorusu çıkabilir. İşleme devam edebilmek için “Güven”e veya “İzin Ver”e tıklayın. İşte bu kadar…