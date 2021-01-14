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Teknoloji iPhone'dan bilgisayara nasıl fotoğraf atılır? En basit dosya aktarımı
Teknoloji

iPhone'dan bilgisayara nasıl fotoğraf atılır? En basit dosya aktarımı

iPhone kullananların bilgisayara fotoğraf atması Android telefondanlar çok daha farklı. Peki iPhone'dan bilgisayara nasıl fotoğraf atılır?

Yeniakit Publisher
2021-01-14 16:51:00 -
iPhone'dan bilgisayara nasıl fotoğraf atılır? En basit dosya aktarımı

iPhone'dan bilgisayara fotoğraf atmak için oldukça kolay bir yöntem mevcut. Şu adımları izleyin:

- Öncelikle ara kablo aracılığı ile iPhone'u bilgisayara bağlayın.

- iPhone ve bilgisayar eşleşme yaptıktan sonra “Bilgisayarım” klasöründe iPhone'u göreceksiniz.

- iPhone klasörüne Windows Gezgini üzerinden giriş yaptıktan sonra fotoğrafları kopyala / yapıştır yöntemiyle direkt aktarabilirsiniz. Ancak fotoğrafları kesme şansınız yok; yalnızca fotoğrafları kopyalayabiliyorsunuz.

iPhone’den bilgisayara dosya aktarımı

Cihazınızı bilgisayarınıza bağlayıp Windows Fotoğraf Galerisi'i üzerinden fotoğrafları PC'nize aktarabilirsiniz:

- Bilgisayarınıza iTunes'un en son sürümünü indirin.

- Telefonunuzda bulunan fotoğrafları bilgisayarınıza aktarmak için iTunes 12.5.1 veya sonraki bir sürümünün bilgisayarınızda bulunması gerekir.

- iPhone, iPad veya iPod Touch aygıtınızı bilgisayarınıza bir USB kablosu ile bağlayın.

- iOS aygıtınızın kilidini açmak için parolanızı kullanmanız gerekebilir ya da iOS aygıtında “Bu Bilgisayara Güvenilsin mi?” sorusu çıkabilir. İşleme devam edebilmek için “Güven”e veya “İzin Ver”e tıklayın. İşte bu kadar…

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