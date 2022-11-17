iPhone’a büyük şok! İlk 10'a bile giremedi

DxOMark uzmanları daha önce iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max'in kamera performansını mercek altına almıştı. Bu kez sıra temel iPhone 14 modeline geldi ve yapılan testlerin ardından akıllı telefonun kamerasına 133 puan verildi. Böylelikle cihaz sıralamada 17'inci sırayı alabildi.

İncelemeyi yapan uzmanlar iPhone 14'ün kamerasını pozlama ve renk üretimi, hızlı ve hassas otomatik odaklama ve portre modunda gerçekçi bokeh efekti nedeniyle övdü. Akıllı telefonun diğer olumlu yönleri ise video kaydı sırasında iyi pozlama, oldukça geniş dinamik aralık ve yoğun kamera hareketinde bile etkili sabitleme olarak sıralandı.