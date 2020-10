İphone oyunlardaki reklamlar kaldırılır mı? İphone block ad Mobil cihazlarda internette gezinirken, oyun oynarken ya da uygulamalara göz atarken onlarca reklamla karşılaşmanız son derece normal. Önceki aratmaların ya da göz attığınız oyunlarla ilgili sürekli olarak reklamlara maruz kalıyor olmak bir hayli can sıkıcı olabilir. Bu sebeple pek çok kişi İphone reklam engelleme programı olup olmadığını araştırıyor. İphone’da reklam nasıl engellenir?

İphone kullanıcılarına reklam engelleme kolaylığı sağlıyor. Bunun için bazı adımları takip etmeniz gerekiyor. Peki, İphone reklam engelleme işlemi nasıl yapılıyor?

İphone cihazınızdan 'Ayarlar'a gidin. Buradan ise 'Gizlilik' seçeneği tercih edin. 'Reklam' kategorisine tıklayın. Ardından 'Reklam takibi sınırla'yı aktif hale getirin.

Konum tabanlı reklamları kapatmanız için engelleme işlemine devam etmeniz gerekiyor. Bu işlm içinse yine öncelikle 'Ayarlar'a gidin. Buradan 'Konum Servisleri'ni seçin. Buradan 'Sistem Servisleri'ne girin.

Karşınıza çıkan 'Konum Tabanlı Apple Reklamları seçeneğini kapalı hale getirin.

Safari'de reklamları engellemek için programlar mevcut. İnternette gezinirken reklamlarla karşılaşmamak için uygulama mağazasından bir program indirebilirsiniz.

İphone reklam indirme işlemi için App Store'a girip Adblock Plus uygulamasını indirmeniz gerekiyor.

İphone reklam engelleme işlemi için indirdiğiniz programa giriş yapın. Açılan ekranda 'Got it' sekmesine tıklayın. Bu işlemin ardından telefonunuzun ayarlar bölümüne gidin. Ayarlar'dan Safari menüsünü seçin. Buradan ise 'İçerik Engelleyiciler' seçeneğini gidin. 'Adblock Plus' seçeneğini aktif hale getirin. Bu işlemden sonra tekrar yüklediğiniz programı açın Adblock Plus seçeneği açık halde olmalı. Değilse aktif hale getirmelisiniz

Adblock Plus uygulamasının yanı sıra mobil mağazada farklı uygulamalar bulunuyor. Ayrıca engelleme programlarını internette bulunan sitelerden de yükleyebilirsiniz. Ancak yükleyeceğiniz reklam engelleme programı hakkında araştırma yapmanız doğru olacaktır.