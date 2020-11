iPhone modellerinin Türkiye'deki pil değişim ücretleri belli oldu

Dev teknoloji üreticisi Apple, iPhone modellerinin Türkiye'deki pil değişim ücretlerini açıkladı. Şirketin tüm iPhone modelleri için pil değişim ücretlerinde zam yaptığı görüldü. Yeni zam, Apple'ın 2020 yılı içinde gerçekleştirdiği ikinci zam oldu.

Yapılan açıklamda, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro ve iPhone 11'in pil değişim ücretinin 599 TL olacağı belirtildi.

iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve desteklenen diğer modellerde ise pil değişim ücreti 399 TL oldu.