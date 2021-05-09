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Teknoloji iPhone kullananlar şoku yaşadı! Milyonlar virüslü yazılım indirdi
Teknoloji

iPhone kullananlar şoku yaşadı! Milyonlar virüslü yazılım indirdi

128 milyon iOS kullanıcısı farkında olmadan XcodeGhost kötü amaçlı yazılım içeren uygulamalar indirdi. Kötü amaçlı yazılım içeren uygulamalar içerisinde Angry Birds 2 gibi popüler bir oyun da bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 18:14:00 -
iPhone kullananlar şoku yaşadı! Milyonlar virüslü yazılım indirdi

Apple ve Epic Games arasında süren mahkeme, 128 milyon kullanıcının XcodeGhost kötü amaçlı yazılım içeren uygulamalar indirdiğini ortaya çıkardı.

Kötü amaçlı XcodeGhost yazılımının bilançosu tam olarak açıklanmamış olsa da, Apple ve Epic Games arasında süregelen mahkeme, olayın boyutunu gösterdi.

​​T24'ün aktardığı habere göre, mahkemeye sunulan mailler, 128 milyon kullanıcının XcodeGhost kötü amaçlı yazılım içeren uygulamalar indirdiğini gösteriyor. Belgeler, kötü amaçlı XcodeGhost yazılımını içeren 2500'den fazla uygulamanın bu duruma neden olduğu ortaya koyuyor.

Yine mahkemeye sunulan e-postalar, dönemin App Store başkan yardımcısı Matt Fischer'ın, virüslü uygulamaları indiren kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla çaba sarfettiğini de gözler önüne seriyor.

Angry Birds 2 ve WeChat de listede

En nihayetinde ise Apple, XcodeGhost uygulamalarını indiren kullanıcıları bilgilendirmiş ve ayrıca güvenliği ihlal eden en popüler 25 uygulamanın listesini paylaşmış ve bu uygulamaları App Store'dan kaldırmıştı.

Apple tarafından paylaşılan virüslü uygulamalar listesinde Angry Birds 2 ve WeChat gibi popüler uygulamalar da yer alıyordu.

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