iPhone fiyatları ne kadar oldu? Zamlı iPhone fiyatları: iPhone'ların güncel fiyat listesi...
Teknoloji devi Apple, Türkiye'deki iPhone ve diğer ürünlerine zam yapıp yapmayacağı bir hayli merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde ABD’de bir etkinlik düzenleyen Apple, iOS 16 işletim sistemini duyurmuştu. Bu etkinliği fırsat bilen teknoloji devi Apple, iPhone fiyatlarına okkalı bir zam yaptığını duyurdu. Apple meraklıları zam sonrası iPhone serisi yeni ücretlerinin ne kadar olduğunu merak eder oldu. Peki iPhone fiyatları ne kadar oldu? Zamlı iPhone fiyatları...
Apple Türkiye, iPhone 13’ler dahil birçok ürüne zam yaptı. Teknoloji devi Apple, Türkiye'deki fiyatlarına 3 ay aradan sonra bir kez daha zam yaptı. Son zamla birlikte IPhone 13 fiyatları yüzde 17.5 ile yüzde 22.2 arasında zamlandı. En pahalı iPhone'un fiyatı 40 bin lirayı geçti. Apple, Türkiye'deki iPhone fiyatlarına 8 Mart'ta yüzde 14 ile yüzde 19 arasında değişen oranlarda zam yapmıştı. Peki, iPhone fiyatları ne kadar oldu? İşte, yeni iPhone fiyatları...
Zamlı tarife sonrası, en iyi iPhone 42 bin liraya kadar dayandı. İşte iPhone'ların güncel fiyat listesi...
iPhone 13 mini fiyatları ne kadar?
128 GB - 20.999 TL
256 GB - 22.999 TL
512 GB - 26.999 TL
iPhone 13 fiyatları ne kadar?
128 GB - 22.499 TL
256 GB - 24.499 TL
512 GB - 28.499 TL
iPhone 13 Pro fiyatları ne kadar?
128 GB - 29.999 TL
256 GB - 31.999 TL
512 GB - 35.999 TL
1 TB - 38.799 TL
iPhone 13 Pro Max fiyatları ne kadar?
128 GB - 32.999 TL
256 GB - 34.999 TL
512 GB - 38.999 TL
1 TB - 41.799 TL