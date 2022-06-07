iPhone fiyatları ne kadar oldu? Zamlı iPhone fiyatları: iPhone'ların güncel fiyat listesi...

Apple Türkiye, iPhone 13’ler dahil birçok ürüne zam yaptı. Teknoloji devi Apple, Türkiye'deki fiyatlarına 3 ay aradan sonra bir kez daha zam yaptı. Son zamla birlikte IPhone 13 fiyatları yüzde 17.5 ile yüzde 22.2 arasında zamlandı. En pahalı iPhone'un fiyatı 40 bin lirayı geçti. Apple, Türkiye'deki iPhone fiyatlarına 8 Mart'ta yüzde 14 ile yüzde 19 arasında değişen oranlarda zam yapmıştı. Peki, iPhone fiyatları ne kadar oldu? İşte, yeni iPhone fiyatları...

Zamlı tarife sonrası, en iyi iPhone 42 bin liraya kadar dayandı. İşte iPhone'ların güncel fiyat listesi...

iPhone 13 mini fiyatları ne kadar?

128 GB - 20.999 TL

256 GB - 22.999 TL

512 GB - 26.999 TL

iPhone 13 fiyatları ne kadar?

128 GB - 22.499 TL

256 GB - 24.499 TL

512 GB - 28.499 TL

iPhone 13 Pro fiyatları ne kadar?

128 GB - 29.999 TL

256 GB - 31.999 TL

512 GB - 35.999 TL

1 TB - 38.799 TL

iPhone 13 Pro Max fiyatları ne kadar?

128 GB - 32.999 TL

256 GB - 34.999 TL

512 GB - 38.999 TL

1 TB - 41.799 TL