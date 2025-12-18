iPhone alacaklar dikkat: Aynı fiyata insansı robot alabilirsiniz

ABD ve Çin arasında süregelen yapay zekâ rekabeti, artık yalnızca yazılım ve makine öğrenimi alanıyla sınırlı değil. Bu yarış, ev robotları pazarına da sıçramış durumda. Çin, her zamanki gibi güçlü devlet desteğini arkasına alarak fiyat avantajı sunuyor ve robot teknolojilerinin son kullanıcıya ulaşmasını hızlandırmayı amaçlıyor.

iPhone alma, Bumi al dönemi

Çinli Songyan Power girişimi tarafından geliştirilen insansı robot Bumi, okullar ve aileler için Huichen Technology firmasına tedarik edilmeye başlandı. İlk etapta 1000 adet üretilecek olan Bumi’nin satış fiyatı ise yalnızca 1400 dolar. Bu rakam, birçok ülkede bir iPhone’un fiyatıyla neredeyse aynı seviyede.

Dünyanın en ucuz insansı robotu

Bumi; hafif yapısı, yürüme ve dans etme yeteneği, sesli komutlara yanıt verebilmesi ve sürükle-bırak yöntemiyle kolayca programlanabilmesiyle dikkat çekiyor. Özellikle çocuklar ve eğitim amaçlı kullanım için optimize edilen hareket sistemi sayesinde erişilebilir bir teknoloji sunuyor.

Bu fiyat etiketiyle Bumi, dünyanın en ucuz insansı robotu unvanını alıyor. Karşılaştırmak gerekirse ABD’de Tesla’nın geliştirdiği Optimus’un fiyatı 20 bin–30 bin dolar, Agility Robotics’e ait Digit robotunun fiyatı ise 250 bin dolar seviyesinde.

Uzmanlar ikiye bölündü

Uzmanlar, Çin’in insansı robotları son kullanıcıya ulaştırma konusunda adeta bir devrim yaptığını belirtirken, aşırı düşük fiyat politikasının uzun vadede inovasyonu yavaşlatabileceği uyarısında bulunuyor. Buna rağmen Bumi, robot teknolojilerinin günlük hayata girmesinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.