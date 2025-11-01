iPhone 18 Pro’da şaşırtan renk değişimi: Apple cesur hamle yapıyor!
Çin’den gelen son sızıntılara göre iPhone 18 Pro’nun 2026’da piyasaya çıkacak modellerinde renk skalası değişiyor: Apple’ın, bu kez kahverengi, mor ve bordo tonlarını öne çıkaracağı konuşuluyor.
Apple’ın geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü iPhone 17 Pro, Gümüş, Kozmik Turuncu ve Derin Mavi renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Ancak bu renkler size hitap etmediyse, biraz sabretmeniz yeterli olacak gibi görünüyor.
2026’DA YENİ RENKLER GELİYOR
Çin’den gelen son sızıntılara göre, iPhone 18 Pro Eylül 2026’da Kahve, Mor ve Bordo renk seçenekleriyle tanıtılacak. Henüz resmi olmayan bu renkler, internete düşen tahmini görsellerde de yer aldı.
SİYAH VE BEYAZ YİNE YOK
Bu sızıntılar doğru çıkarsa, Apple renk politikasında yön değiştirmeyecek gibi görünüyor. Şirketin siyah ve beyaz gibi klasik renkleri sunmaktan kaçınması oldukça cesur bir tercih. Ancak görünüşe göre Apple, kullanıcıların bu stratejiye alıştığına inanıyor.
DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ RENKLER
Mor tonları daha önce iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde de karşımıza çıkmıştı. Fakat “Kahve” ve “Bordo” tonları Apple için bir ilk olacak. Bu da yeni seriyi, renk seçenekleri açısından daha iddialı kılıyor.