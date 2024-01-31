iPhone 16 serisi için beklentileri düşüren iddia!

Apple, geçtiğimiz eylül ayında merakla beklenen iPhone 15 serisini tanıttı. Yeni modeller, seleflerine kıyasla ciddi bir yenilik sunmadıkları söylenerek pek de ilgiyle karşılanmadı. Hatta Apple, bazı ülkelerde gerileme kaydetti. Şimdi ise gözler iPhone 16 serisine çevrildi.

Şu ana kadar ortaya çıkan iddialar, Eylül 2024‘te tanıtılması beklenen yeni modellerin önemli yenilikler sunacağı yönünde oldu. Kısa süre önce önemli bir kaynaktan gelen bilgi ise tam tersi olacağını gösterdi. İşte detaylar…

iPhone 16 / 17 serisi tasarımı nasıl olacak?

Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından kısa süre önce paylaşılan bilgilere göre şirketin iPhone 16 ve iPhone 17 serilerinde tasarım açısından göze çarpan bir değişiklik yapmayacağı söyleniyor. Üstelik kapsamlı yapay zeka özelliklerinin de yer almayacağı iddia ediliyor.

Apple‘ın kullanıcılar tarafından eleştiri topladığı noktalardan birisi, iPhone’larda yıllardır önemli bir tasarım değişikliği yapmaması. Kimileri tasarımdan çok performansın önemli olduğunu söylese de büyük çoğunluk bu konuda aynı düşüncede.

Söz konusu bu iddialar doğruysa, Apple, iPhone 16 ve iPhone 17 serisinin piyasaya sürülmesi ile de eleştiriler toplayabilir. Bunu, tanıtıldıklarında hep birlikte göreceğiz.

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iPhone 16 serisi, ne gibi değişikler sunacak?

Apple, her sene tanıttığı iPhone modellerine daha güçlü işlemciler yerleştiriyor. Bu bağlamda performans bakımından gözle görülür bir artış olabileceğini söyleyebiliriz. Akabinde kamera tarafında da bir değişiklik bekleniyor.

Serinin iPhone 15 modellerine kıyasla daha büyük ekranla geleceği iddia ediliyor. Öte taraftan iPhone 16 Pro modelleri için 2 TB depolama seçeneği sunulacağı da daha önce ortaya çıkan bilgiler arasında yer alıyor. Ancak yeni akıllı telefonlar hakkında konuşmak için şu anda çok erken olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu bağlamda ortaya çıkan her bilginin gerçek olmama ihtimali olduğunu da belirtmek gerekiyor.