iPhone 16 ekran boyutları şaşırttı

Apple, iPhone 16 serisiyle ekran boyutlarında ciddi değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. iPhone 16 Pro Max modelinin 6,9 inçlik devasa bir ekranla geleceği nerdeyse kesinleşti. Peki başka hangi modellerin ekran boyutları değişecek? Detaylar haberimizde…

iPhone 16 serisinin ekran boyutlarında değişiklikler yapıldı

Aslında bu değişiklik, cihazın içindeki bileşenler (5x zoom özelliği) için daha fazla alan sağlamak amacıyla yapılmış. Yeni ekran boyutlarını gösteren görüntüler, Çin’de üretilen ve eylül ayında piyasaya sürülecek olan iPhone modelleri için hazırlanan koruyucu camların üretimine ait.

Bilgilerin kaynağı ise, ünlü sızıntı kaynağı Majin Bu tarafından paylaşıldı. Majin Bu, Çin’den gelen ve üretime başlanan koruyucu camların görüntüsünü yayınladı. Bu camlar, yeni iPhone 16 serisinin dört farklı model ve ekran boyutlarıyla geleceğini doğruluyor. iPhone 16 Pro Max 6,9 inçlik bir ekranla geliyor. iPhone 16 Pro 6,3 inçlik bir ekranla karşımıza çıkacak. iPhone 16 Plus ise 6,7 inçlik ekran boyutunu koruyacak, iPhone 16 ise 6,1 inçlik ekranıyla sabit kalacak.

Yeni iPhone 16 telefonların cihaz boyutları da ortaya çıktı. iPhone 16, 147,63 x 71,62 x 7,8 mm boyutlarında olacak ve bu boyutlar iPhone 15 ile tamamen aynı olacak. iPhone 16 Plus ise 160,88 x 77,75 x 7,8 mm boyutlarında olacak ve yine iPhone 15 Plus ile aynı boyutları koruyacak.

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iPhone 16 Pro’nun boyutları ise 149,61 x 71,45 x 8,25 mm olacak ve iPhone 15 Pro‘nun 146,6 x 70,6 x 8,25 mm boyutlarına göre biraz daha büyük olacak. iPhone 16 Pro Max ise 163,03 x 77,58 x 8,25 mm boyutları ile iPhone 15 Pro Max‘in 159,9 x 76,7 x 8,25 mm boyutlarından daha büyük olacak.

Tabii, bu yeni modeller mevcut iPhone 15 serisine göre biraz daha büyük olacak. Özellikle iPhone 16 Pro Max, yeni ekran boyutuyla çok konuşulacak. Yine de, bu değişiklikler günlük kullanımda çok büyük fark yaratmayabilir. Ayrıca, yeni modellerle birlikte eski kılıflarınız uyumlu olmayacak, bu yüzden yeni kılıflar edinmek gerekecek.

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