iPhone 15 ile ilgili haberi herkes bekliyordu! Yok böyle özellikler: Bambaşka bir iPhone geliyor, tüm modellerde yer alacak!

iPhone 15 hakkında iddialar basına sızmaya devam ediyor. Eylül ayında çıkan iPhone 14’ten sonra Apple meraklıları için iPhone 15 bekleyişi başladı. Peki çıkacak olan iPhone 15 ailesi hakkındaki iddialar neler?

Geçtiğimiz eylül ayında satışa çıkan iPhone 14’ten sonra iPhone 15 ailesi için geri sayım başladı. Söylentilere göre iPhone 15 ailesi 2023’ün eylül ayında piyasaya çıkacak.

Bloomberg'den Mark Gurman’ın söylemlerine göre; Apple, Dynamic Island'ı bu yıl piyasaya çıkacak dört iPhone 15 modelinin tümüne genişletmeyi planlıyor. Hap şeklindeki bir çentiği yazılımla birleştiren Dynamic Island, sadece iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te yer alıyor. iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinde ise iPhone 13'teki çentiğin aynısı bulunuyor. Ancak görünüşe göre bu fark iPhone 15 ailesinde giderilecek.

iPHONE 15 MODELLERİ NASIL OLACAK?

İddialara göre; 6.1 inçlik iPhone 15, 6.7 inçlik iPhone 15 Plus, 6.1 inç iPhone 15 Pro ve 6,7 inçlik iPhone 15 Pro modelleri iPhone 15 ailesinde yer alacak.

iPHONE 15 ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Gurman’ın iddialarına göre; dört iPhone 15 modelinin tamamı Lightning yerine USB-C bağlantı noktasıyla donatılacak. Bir diğer söylentiye göre, iPhone 15 Pro modellerinde fiziksel yerine dokunsal ses düğmeleri ile titanyum kasa yer alacak. 2. nesil ve 3. nesil iPhone SE'nin Ana Ekran düğmesi gibi çalışacak ve düğmeye basılma hissini simüle edecek.

Öte yandan: 1 Nisan 1976'da Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne, 45 yıl önce bugün Apple'ı kurdu ve marka, Steve Jobs'un garajında üretilen ilk bilgisayar Apple-1 ile sektöre ilk adımını attı.

Apple, tarihler 9 Ocak 2007'yi gösterdiğinde ise resmen telefon pazarına giriş yaptı. Düzenlenen etkinlikte sahne alan Steve Jobs, ilk iPhone'u tüm dünyaya tanıttı.

Toplam iPhone satışları 2.32 milyarı aştı

Apple’ın bugüne kadar yaptığı toplam iPhone satışı 2.32 milyara ulaştı. Pazarda bu rakama ulaşabilmiş herhangi bir telefon serisi bulunmuyor.

Nokia’nın yıllar önceki tuşlu telefonları 250 milyona kadar satsa da iPhone'un yanına yaklaşamadı.

Toplamda 400 milyon satan iPhone 6 ve iPhone 6S serileri, Apple'ın satış rekoru kırmasına en fazla katkı sağlayan modeller oldu. Apple'a en çok yaklaşan marka ise Samsung. Samsung’un Galaxy S amiral gemisi serisi de 2 milyar adet satış barajını geçti.

Güney Koreli şirketin birden fazla telefon serisi olmasına rağmen bu satış başarısını yakalaması da oldukça dikkat çekici.

Samsung’un en çok satan akıllı telefonu, 70 milyonluk satışlar ile Galaxy S3 ve Galaxy S4 serileri oldu.