iPhone 13'ün tasarımı sızdırıldı

iPhone 12'nin tanıtımına daha aylar olmasına rağmen Apple'ın önümüzdeki yıl tanıtımını yapacağı iPhone 13 tasarımına ait bir maket ortaya çıktı. Apple paylaşımlarıyla daha önce isminden söz ettiren Macotakara sitesi yeni modelin 3 boyutlu maketini Youtube videosuyla paylaştı. Aynı site geçtiğimiz aylarda iPhone 12'nin maketini de yayınlamıştı.

iPhone 13 çentikten kurtuluyor

Apple tarafından önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen iPhone 13 modelinin maket videosunda en dikkat çekici özellik çentikli tasarımın geride kalması diyebiliriz. 5.5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan cihazda şarj girişinin de USB-C olduğu görülüyor.

Macotakara sitesi tasarımın kaynağı olarak Alibaba'yı gösterdi. Tasarım üzerinden konuşacak olursak çentik gittiği için ön kamera ve sensörler muhtemelen ekran altına gizlendi. Akıllı telefon üreticileri son yıllarda bu teknoloji için çalışmalarla gündeme gelmişti.

iPhone 13'e ait olduğu belirtilen maket tasarımında kulaklık girişi eski modellerdeki gibi şarj kısmından yapılacak gibi görülüyor.

Kamera kurulumu artı şeklinde görülüyor. Cihazın arka kısmında beş nokta yer alıyor. Bu noktaların 4 tanesinin kamera bir tanesinin de LİDAR sensörü olacağını akıllara getirdi.