“İpekyolu Projesi ile rakiplerimizin önüne geçeceğiz”

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Mağmat Boğazı’na yapılacak olan Tarihi İpekyolu Projesini anlattı.

Projenin Ortahisar’da yeni istihdam alanları oluşturacağını ve turizmde Trabzon’u rakiplerinin önüne geçireceğini ifade eden Başkan Genç, "Akoluk, Geçit ve Aygören mahallelerimizde hayata geçireceğimiz Tarihi İpekyolu Projesi şehrimizde çok eksikliği hissedilen turizm aktiviteleriyle ilgili çok önemli bir alternatif olacak. Büyük ölçekli projemiz yeni istihdam alanları oluşturarak telesiyej, dağ kızağı, zipline, bilim köyü, seyir kulesi ve teraslarıyla turistlerimizin farklı turizm aktiviteleriyle ilgili pek çok ihtiyacını karşılayacak. Böylece son zamanlarda Giresun, Sinop, Ordu ve Batum gibi bölgelere kayan turist akışını tekrar şehrimize yönlendireceğiz. Onlarla rekabet edebilmek ve hatta onların önüne geçebilmek için bir fırsat olacak" dedi.







“Ticarete ve turizme canlılık gelecek”

Projenin tarihi İpekyolu’nda olduğu gibi bölgeye ticari canlılık ve hareket getireceğini kaydeden Başkan Genç, "İpekyolu, bundan yüzyıllar önce bölgemizde ticarete nasıl yön verdiyse ve Trabzon’u bölgenin ticaret üssü haline getirdiyse; bizim Mağmat Boğazı’nda yapacağımız Tarihi İpekyolu Projesi de bölge ticaretine ve turizmine büyük canlılık ve hareket getirecek. İnşallah yeni dönemde sizlerin de desteğiyle Mağmat Boğazı’nda Tarihi İpekyolu Projemizin temelini atacağız. İçinde pek çok ünitelerin yer alacağı projeyle ile birlikte ilçemiz yeni bir cazibe alanı kazanacak. Dört etap halinde hayata geçireceğimiz projemizde yürüyüş yolu, bilim köyü, doğal yaşam alanı, konaklama tesisleri, telesiyej, dağ yolu, zipline, dağ kızağı, bungalov evler, at çiftliği, restorant kule, kapsül evler, koku bahçesi, tribün binası, seyir terası ve seyir kulesi, spor köyü ve yöresel ürünlerin satılacağı bir pazar yeri yapacağız” diye konuştu.







“Proje turistlerin kalma süresini artıracak”

Tarihi İpekyolu Projesi’nin turistlerin şehirde kalma süresini artıracağını ve buna bağlı olarak ekonomik girdi oluşturacağını belirten Başkan Genç, "Yaklaşık 223 milyon TL’ye mal olacak çok büyük ölçekli projemizin turizme yeni bir soluk kazandıracağını düşünüyoruz. Zira şehrimizi ziyaret eden turistlerin gerek körfez ülkelerinden gelen turistler gerekse Avrupa’da gelen turistler bir çeşitlilik istiyor. Farklı aktiviteleri yapacakları, keyifli ve eğlenceli zaman geçirebilecekleri tesisler istiyor. Bizim de bu şehirde en çok eksikliğini hissettiğimiz alanlardan bir tanesi bu konudur. Bizim ziyaretçileri ve turistleri şehrimize çekecek ve bu şehirde kalma sürelerini artırarak ekonomik girdi sağlayacak projelere ihtiyacımız var. İpekyolu Projemiz her ikisini de sağlıyor. Turizm gibi kıyasıyla rekabetin yaşandığı bir alanda diğer bölgelerden geriye düşmemek için acilen yeni yatırımları şehrimize kazandırmamız lazım. Zira son zamanlarda Batum, Ordu, Sinop ve Giresun turizm merkezlerine yoğun bir turist akışı var. Onlarla rekabet edebilmek ve hatta onların önüne geçebilmek için bir fırsat olacak. Diğer yandan gelen turistleri şehrimizden daha uzun süre tutabilmemiz için onların hoşuna gidecek diğer turizm bölgelerinde olmayan bir farklılık ortaya koymanız lazım. Tarihi İpekyolu Projesi bu amaçla hayata geçirmek istiyoruz. Projemizin tasarım ve planlama çalışmaları bütünüyle tamamlandı. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar fizibilite çalışmalarıyla planladık” şeklinde konuştu.

Projenin finansmanı konusunda Arap yatırımcılarla birçok görüşme yaptığını kaydeden Başkan Genç, "Projemizle ilgilenen Arap yatırımcılar da var. Bir yandan da onlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Arap yatırımcıların bu konuda oldukça hevesli olduklarını gördük. İnşallah 31 Mart’tan sonra göreve geldiğimiz zaman projemizin ihalesini yaparak temelini atmış olacağız. Projemizin hayata geçeceği mahallelerde vatandaşlarımızla ve derneklerimizle de görüşmeler istişareler yaparak onların da görüşlerini aldık. Biz onlara rağmen bir projeyi hayata geçirecek değiliz. Yöre halkının hassasiyetlerini ve çekincelerini de dikkate alarak doğaya zarar vermeden projemizi hayata geçireceğiz. Şehrimizi için ve o bölgede yaşayan vatandaşlarımız için yeni bir istihdam alanı oluşacak. Burada kendi yetiştirdikleri tarım ürünlerini ve hayvansal ürünleri satarak bir kazanç elde edecekler" diye konuştu.