﻿‘İpek Yolu’nda lezzet yolculuğu

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, 2018 yılında gerçekleştirilen ihracat rakamlarını değerlendirirken yılın son üç aylık dilimindeki hedefleri masaya yatırdı.

Yüzde 32’lik pay

Türkiye Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, “2018 yılının ilk 9 ayda bölgemizden 1 Milyar 543 Milyon tutarında hububat bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu tutar, Türkiye Genelinde sektörümüz ihracatının yaklaşık yüzde 32’si. Aynı zamanda bölgemizde yapılan toplam ihracatın yaklaşık yüzde 25’ini sektörümüz gerçekleştirmekte” açıklamasında bulundu.

Komşular önde

Altunkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu tablo, sektörümüzün bölgemizin ekonomik durumu açısından önemini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, ihracatımızda komşu coğrafyaların önemli paya sahip olması da çevre ülkelere de gıda sağlanması anlamında bölgemizin sektör ihracatının, Ortadoğu bölgesi için de önemli bir misyon taşıdığını göstermektedir.”

Türk Lezzetleri Festivali hedef ülkelerde ilgi görüyor

Türkiye ve bölgeden hububat ve bakliyat ihracatını arttırmak için yürütülen projeler arasında Türk Lezzetleri Festivalinin büyük önem taşıdığının altını çizen Mahsum Altunkaya, yeni pazarlar konusundaki çalışmalarını şöyle özetledi: “Ülkemiz ve bölgemizden gerçekleştirilen ihracatın arttırılması, global pazarlarda aktif roller üstlenmemiz ve mevcut pazarların korunarak yeni pazarların bulunması için çalışmalarımız sürüyor. Sektörümüzle ilgili ihracat pazarlarımızın genişlemesi, farklı pazarlarda rekabet gücümüzü daha da arttırmamız, ihracat hedeflerimize ulaşmamız noktasında hayati önem taşıyor. Bilindiği üzere, sektörel tanıtım grupları geçtiğimiz yıl kapatılarak Türkiye Tanıtım Grubu çatısı altında tek bir çatı altında toplandı. Biz de Türkiye Tanıtım Grubu Koordinasyonunda bu yıl “Makarna Bulgur Bakliyat ve Bitkisel Yağın Dünya Piyasalarında Tanıtımı” kapsamında tanıtım faaliyetlerine başladık. İlk olarak 11 – 19 Ağustos 2018 tarihleri arasında Gana’nın Akra kentinde, Türkiye Markası’nın görsel unsurlarıyla giydirilmiş karavanımızla, Türk lezzetlerini Gana halkına tanıttık. Reklam ve tanıtım faaliyetleri yürüttük. Etkinliklerin birer gününde bir resepsiyon düzenleyerek ilgili ülkenin iş, siyaset ve medya dünyasından temsilcilerle bir araya geldik. Gana etkinliğimizden sonra Moskova’da da bu etkinliğimizi 15 – 23 Eylül tarihleri arasında tekrarladık. Elde ettiğimiz sonuçlar ve gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarının sonuçlarını olumlu buluyoruz. Bundan sonraki süreçte ise proje; seçilen hedef ülkelerden Somali, Çin ve Cibuti’de de düzenlenecektir” dedi.

Un, makarna ve bisküvi İhracatın lokomotifi

Yılın ilk dokuz aylık sürecinden bölgemizden en fazla ihracat yapılan ürünleri hakkında da bilgiler veren Başkan Mahsum Altunkaya, “Ocak - Eylül döneminde bölgemizin hububat bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında ilk sırayı, 356 Milyon 289 bin bolar ile buğday unu almaktadır. Bunu, 288 Milyon 532 bin dolar ile makarna takip etmektedir. Üçüncü sırada ise 189 Milyon 734 bin dolar ile bisküvi-pasta yer almakta olup; dördüncü sırada 180 milyon 27 bin dolar ile bitkisel yağlar bulunmaktadır” dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden dünya genelinde 160 ülkeye hububat bakliyat ihracatı gerçekleştirildiğini de açıklayan Başkan Mahsum Altunkaya en fazla ihracatın Irak’a gerçekleştirildiğini belirterek “Bölgemizden sektör ihracatımızın yaklaşık yarısı 780 milyon 241 Bin Dolar ile Irak’a yapıldı. Irak’ı 196 Milyon 249 Bin Dolar ile Suriye takip ediyor. İlk 9 ayda sektörümüz 160 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Ülke grupları bazında ise 1 Milyar 98 Milyon 830 Bin Dolar ile ihracatımızın % 71’ini Ortadoğu Ülkelerine gerçekleştirmiş olduk. Afrika Ülkeleri ise 300 Milyon 740 Bin Dolar ile ikinci sırada yer aldı” dedi.