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Ekonomi İpek halısı olsun isteyen bu fırsatı kaçırmasın
Ekonomi

İpek halısı olsun isteyen bu fırsatı kaçırmasın

Kayseri Genel İcra Dairesi Müdürlüğü, 31 adet ipek halı ve 950 kg ipek ürününü icradan satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 13:54:00 -
İpek halısı olsun isteyen bu fırsatı kaçırmasın

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 1.760,00 TL ile 64.020,00 TL fiyat aralığındaki ipek halıların açık artırması,  Organize Sanayi Bölgesi 17.Cadde No:1 Melikgazi / Kayseri adresinde 30/03/2021 günü, saat 11:00’de başlayacak. O gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde 2. artırmada değerinin %50’sini bulması koşuluyla ihale edilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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