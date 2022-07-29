İpek eşarp nasıl yıkanır? İpekten lekeler nasıl çıkar?

İpek Eşarp Nasıl Temizlenir?

İpek eşarplar özellikle kapalı olan bayanların sık şekilde tercih ettiği ürünler içinde bulunur. Bu eşarp türleri zarif, narin ve şık bir görünüm için kullanılır. Bu eşarpların farklı bir türü de şal olan modellerdir. Kıyafetlerin üzerine tamamlayıcı olarak kullanılan bu ürünler zaman içinde leke olur ve kirlenir. Hatta kullanılan makyaj malzemesi ya da bir kahve dökülmesi kirlenmesi için yeterlidir. İpek eşarpların kullanılması konusunda gösterilen özen yıkanması ve temizlenmesi konusunda da gösterilmelidir. Bu konuda dikkat edilecek bazı ipuçları işinizin kolaylaşmasını sağlar.

İpek Yıkama

İpek eşarpların ve şalların yıkanması konusunda kesinlikle risk almadan hareket edilmelidir. Bu konuda önemli olan bazı detaylar arasında;

Boyama Durumu

İpek eşarpların yıkanması konusunda öncelikli olarak boya verip vermediği ile alakalı kontrollerin yapılması gerekir. Bunu bilmek adına temiz beyaz bez hazırlanır ve ıslatılır. Eşarbın görünmeyecek kısmı bu bez yardımıyla silinir. Boya veriyorsa kesinlikle evde temizleme işlemine girişmemek gerekir. Bu eşarbın kuru temizleme verilmesi uygundur.

Kurutma Makinesi Kullanmayın

Kurutma makinelerine ipek ürünlerin kesinlikle atılmaması gerekir. Makinede var olan ısı zarar görmesine sebebiyet verir.

Hassas Deterjan Kullanımı

Deterjan seçiminde kesinlikle ipek ürünler için özel üretilmiş olan ürünlerin seçiminin yapılması gerekir. Buna imkânınız yoksa hassas ürünler için olan diğer deterjan kullanımları yapılmalıdır.

İpek şal eşarplar

İpek şal eşarplarınızı yıkarken asla deterjan ya da jel kullanmayınız. Sabun ya da yumuşatıcılar da ipeklilerinize zarar verecektir. Bunların yerine bebe şampuanları kullanabilirsiniz. Veya ipek şal ya da eşarp şampuanı olarak satılan sadece ipekler için üretilen şampuanlardan kullanabilirsiniz.

Çamaşır Suyu Kullanmayın

Özellikle çamaşır suyu tarzında oldukça sert olan kimyasal ürünlerin kullanımını yapmak kesinlikle yasaktır. Bu ürünün liflerinin bozulmasına neden olur.

Elde ve Makinede Yıkama Yapmak

İpek eşarpların elde yıkanması daha güvenlidir. Elinizde bulunan bu ürünün yıkama konusundaki etiketini dikkate almanız önemlidir. Etiketinde sadece kuru temizleme ibaresi varsa kesinlikle elde yıkama yapılmaması gereken bir ürün olduğu unutulmamalıdır. Elde yıkama yapmak adına öncelikli olarak aşağıdaki detaylara dikkat edilir ve bu şekilde yıkama sağlanır.

Eşarbın kesinlikle boya verip vermediği test edilir.

Derin bir kap içine ılık su alınır ve içine hassas ürünler için deterjan koyulur.

Eşarp bu kaba yerleştirilir ve 5 dakika kadar bekletilir.

Ardından su dökülür ve kaba soğuk su doldurulur.

Etikette belirlenmiş olan ölçü kadar yumuşatıcı kullanılır.

1 dakika kadar eşarp bu suyun içinde bekletilir ve alınır.

Soğuk su altında deterjandan tamamen arınıncaya kadar nazik şekilde durulanır.

Yere serilen ve su emme özelliği olan havlu üzerine serilir. Bu şekilde kuruması sağlanır.

Makinede Yıkama

Hassas olan bu ürünler makinede yıkanabilir mi, sorusuna cevap bulunmalıdır. Bunun için etiketinden yardım alınır.

Kesinlikle boya salıp salmadığı konusunda test yapılır.

Makinede yıkama yapmak için mutlaka programların içinden hassas ya da ipekli yıkama programlarının seçilmesi gerekir.

Makineden çıkartılan ürün kesinlikle kurutma makinesine atılmaz.

Kurutma makineleri aşırı sıcak olduğundan dolayı eşarpların bozulmasına ve dokuların zarar görmesine sebep olur.

Kuru Temizleme, Kurutma ve Ütüleme

İpek özelliği olan ürünlerin temizlenmesi için en güzel çözüm kuru temizlemeye vermektir. Daha uzun süre kullanım sağlamak adına kuru temizlemeye vermek sağlıklı bir çözüm olur. Bu konuda en can sıkıcı durum ürün ile alakalı oluşan maliyetlerdir. Özellikle sadece kuru temizleme işlemi yapılabilir etiketi olan ürünlerin kesinlikle farklı şekillerde yıkanmaması gerekir.

Kurutma

İpek şalların ve eşarpların kesinlikle kalorifer üzerinde ya da güneşte kurutulmaması gerekir. Bu tarz kurutma şekilleri liflerinin zaman içinde zarar görmesine ve parlak dokularının yitirilmesine neden olacaktır. Ayrıca kurutma makinesi kullanımı da yasaktır. Kurutma ve sıkma sırasında lifler bozulur, ipleri dışarıya çıkabilir ve eşarplarda ayrılmalar meydana gelebilir. İpekli olan ürünleri kurutma konusunda;

Temiz bir havlu yere serilir.

Havlunun su emme özelliğinin olmasına dikkat edilmelidir.

Ayrıca ürün çamaşırlıkta evin içinde kurutulabilir.

Yalnız mandallama işlemi kesinlikle yapılmaz.

Rüzgâra da asılmamalıdır.

Bu tarz ürünler hemen hemen 2 saat içinde kuruyacaktır.

Ütüleme

İpeklerin ömrünün uzamasını sağlayan en önemli etken ütülemedir. Yalnız bu işleminde en doğru şekilde yapılması büyük önem taşır. Ürünleri yıkama işlemlerinden ve kullanmadan sonra muhakkak ütüleme yapmak gerekir. Bu durumda önemli olan detay ütü ayarının ipekli olan kısımda olmasıdır. Ütüleme yapılan ürünlerde tiftik sorunu olmaz, parlaklığı yok olmaz ve tüylenme kesinlikle meydana gelmez.

Eşarbımın rengi soldu ne yapmalıyım?

SİRKE İLE SOLAN GİYSİLERİ RENKLENDİRME

Sirke, renklerin “dengelenmesine” yardımcı olur ve renk solmasına katkıda bulunan deterjan kalıntısının birikmesini önler. Önden doldurmalı bir makineniz varsa yumuşatıcı gözüne dökebilirsiniz. Çamaşır makineniz üstten doldurulan türdense sirkeyi tambura dökebilirsiniz.