İpek Er'e cinsel istismarda bulunarak ölümüne neden olan Musa Orhan teslim oldu
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 18 yaşındaki genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Musa Orhan teslim oldu.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İpek Er'e cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkardığı Musa Orhan Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
Ne olmuştu?
Siirt'te Uzman Çavuş olarak görev yapan Orhan'ın Batman'da yaşayan 18 yaşındaki genç kıza tecavüz ettiği öne sürülmüştü.
16 Temmuz'da intihar eden İpek Er, o günden bu yana tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti.
Yaşanan olay sonrası Musa Orhan "nitelikli cinsel istismar" suçundan sevk edildiği Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılmıştı.