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İpe dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Amasya’nın Taşova ilçesinde ipe dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:59
İpe dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Amasya’nın Taşova ilçesinde ipe dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.


Olayı gören vatandaşlar durumu Taşova Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye, karga için kurtarma operasyonu yaptı.


Eski Buğday Pazarı’nda bir binanın çatısında ayağı ipe dolaşan karga için itfaiye ekipleri seferber olurken, vatandaşlar kurtarma anını cep telefonları ile fotoğrafladı ve videosunu çekti. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ipe dolanan kargayı kurtararak doğaya bıraktı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:59
  1. fotoğraf
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