İP'de bir kriz daha! Kayyım davası açıldı
İstanbul'da kongre kararı alınmasının ardından Mersin'de de benzer bir kriz meydana geldi. Bir grup partili, Mersin'de kayyım talepli dava açtı.12 Aralık 2018 Çarşamba 17:30
İstanbul'dan sonra Mersin'de de "kayyım" talepli dava açıldı.
Bir grup partili Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne müracaat ederek seçimli kurultay talebinde bulundu.
018/1049 dosya numarasıyla açılan davada Mersin İl Başkanlığı'nı 30 gün içinde seçimli olağanüstü genel kurula götürmesi için üç kişilik "kayyım" heyeti talep edildi.
kaynak: habererk
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