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İP'de bir kriz daha! Kayyım davası açıldı

İstanbul'da kongre kararı alınmasının ardından Mersin'de de benzer bir kriz meydana geldi. Bir grup partili, Mersin'de kayyım talepli dava açtı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:30
İP'de bir kriz daha! Kayyım davası açıldı

İstanbul'dan sonra Mersin'de de "kayyım" talepli dava açıldı.

Bir grup partili Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne müracaat ederek seçimli kurultay talebinde bulundu.

018/1049 dosya numarasıyla açılan davada Mersin İl Başkanlığı'nı 30 gün içinde seçimli olağanüstü genel kurula götürmesi için üç kişilik "kayyım" heyeti talep edildi.

kaynak: habererk

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 17:30
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. İYİ Parti
  4. Kayyım davası

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