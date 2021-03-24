IPARD’la 11 milyar liralık yatırımın önüne açtık! Girişimcilere 5.4 milyar lira hibe verdik

2021 Yılı Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı (Instrument for Pre-Accession Assistance in Rural Development -IPARD) Yatırımcı Buluşması etkinliğine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önemli açıklamalarda bulundu.

350 bin istihdam

Pakdemirli, kırsal kalkınma kapsamında çok sayıda hibe programı uyguladıklarına işaret etti. Pakdemirli, “Kırsalı, çok yönlü, insan odaklı olarak destekliyoruz. Bugüne kadar toplam 480 bin projeye reel rakamlarla 27 milyar lira hibe ödedik. Bu destekler sayesinde 350 bin yeni istihdam oluştu, kırsalda 50 milyar liralık yatırım yapıldı” ifadelerini kullandı. IPARD çerçevesinde 42 ilde 16 sektördeki yatırımlara yüzde 40 ila yüzde 70 hibe verildiğine dikkati çeken Pakdemirli, hem arıcılara hem seracılara hem de tıbbi bitki yetiştiriciliğine destek sağlandığını söyledi.

Büyük olanak

IPARD kapsamında AB Komisyonu tarafından 2011’de akreditasyon alındığının altını çizen Pakdemirli, “Bu zamana kadar toplam 19 bin 319 proje sahibiyle sözleşme imzaladık. Girişimcilere 5.4 milyar lira hibe verdik. Bu hibeler sayesinde kırsalda yaklaşık 11 milyar liralık yatırımın önünü açtık, 74 bin yeni istihdam sağladık” diye konuştu.

Çalışmalar hız kazandı

Pakdemirli, son 3 yılda ise bu hibelerin daha hızlı ve daha etkin uygulanması için çalışmalara hızlandırdıklarını vurgulayarak, “Toplam 5 bin 47 projeye yaklaşık 2 milyar lira destek verdik ve kırsalda 13 bin vatandaşımıza istihdam sağladık. ‘Hibeler sadece tarım ve hayvancılığa gidiyor’ diye bakmak doğru değil. Verilen desteklerin ekonomideki çarpan etkisini göz önüne aldığımızda kalkınmaya sağlanan faydanın ne kadar büyük olduğunu fark edebiliriz” şeklinde konuştu.

Müteşebbıslere önemli imkan

Pakdemirli, 2020’de ise 2 bin 752 projeyle vatandaşlara 957 milyon lira hibe ödemesi yaptıklarını ve kırsalda toplam 1.5 milyar liralık yatırımın hayata geçmesini sağladıklarını bildirdi. Bakan, girişimcilere yatırım öncesi finansman kaynağı sağlayabilmek için ödeme yapılacak hibe desteğinin yüzde 50’si tutarında avans alabilme imkânını getirdiklerini hatırlattı. Fiyat artışlarından kaynaklanan maliyet yükselmelerini telafi etmek amacıyla IPARD 8. ve 9. çağrılarında sözleşme imzalanan yatırımcıların sözleşme tutarlarında fiyat güncellemelerini gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Yeni tedbirler devrede

Son 3 yılda yeni kırsal kalkınma tedbirlerini de uygulamaya aldıklarını anlatan Bekir Pakdemirli, tarım-çevre önlemlerinin AB’ye aday ülkeler içinde ilk kez Türkiye’de devreye sokulduğunu dile getirdi.

Pozitif ayrımcılık

Ayrıca “IPARD kapsamında kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık yaptık” diyen Pakdemirli, şunları kaydetti: “Kadın girişimcilerin projelerine ilave puan veriyoruz. Bu projelerin seçimlerde öne çıkmalarını sağlıyoruz. Yine 40 yaşın altındaki genç yatırımcılara hayvancılık tedbirinde ek puan veriyoruz. Bu hamleyi yaparak yatırımcıların daha fazla hibe almalarını olanaklı kılıyoruz. IPARD kapsamında desteklediğimiz projelerden 4 bini kadın yatırımcılara, 10 bini ise 18-40 yaş arasındaki genç girişimcilere aittir.”

Verimlilik arttırılacak

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2021-2023 döneminde ‘NACE Kodlarına Göre Endüstriyel Su Kullanım Verimliliği Projesi’ uygulanacak. Proje çerçevesinde sanayide suyun verimli kullanımıyla ilgili rehber doküman ve eylem planı hazırlanacak. Farklı sektörlerde su kullanımının azaltılması için çalışmalar yürütülecek. Su verimliliğini arttıracak teknikler belirlenecek.