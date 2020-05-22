İP-HDP geriliminde yeni perde! Doğu Perinçek 'işte belgeleri' deyip açıkladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İYİ Parti’nin HDP’yle işbirliğini inkar ederek kamuoyunu aldattığını belgeleriyle ispatladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Ümit Dikbayır, canlı yayında HDP’yle kurdukları yeni anayasa komisyonunu, Meral Akşener’in “HDP Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir” sözünü ve partisinin bu işbirliğini duyuran eski genel merkez yöneticisinin varlığını inkar etti.

Bu inkara yazılı ve görsel belgelerle yanıt veren Doğu Perinçek, İYİ Parti – HDP ittifakının kanıtlarını tek tek ekrandan gösterdi.

İYİ Parti’nin yakın dönemdeki eylemlerine ve açıklamalarına rağmen, HDP ile kurdukları ortaklığı inkâr etmelerinin aldatmaca olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Dün Didem Arslan Yılmaz’ın konuğu olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP- İYİ Parti(İP), HDP ve Sadet Partisi’nin(SP) 2018 Ocak ayında birlikte kurduğu “yeni anayasa komisyonuyla” ilgili açıklamalar yaptı. Perinçek, komisyonunun eski İYİ Parti Medya ve Propaganda Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya tarafından kamuoyuna duyurulduğunu belirtti.

İYİ Partili vekilin yalanı orta çıktı

Programın diğer konuğu İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Ümit Dikbayır, önce HDP ile kurdukları yeni anayasa komisyonunu reddetti, bunun bir iftira olduğunu söyledi. Dikbayır ardından, Adem Taşkaya için “Partimizde böyle bir yöneticimiz yok” dedi. Bunun üzerine Doğu Perinçek, Adem Taşkaya’nın 1 Mart 2018 tarihinde İYİ Parti’de söz konusu göreve atandığını gösteren, Ümit Özdağ imzalı atama belgesini ekrandan paylaştı. Özdağ o dönemde Medya ve Propagandadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısıydı. İmzalı belge, Dikbayır’ın partisi hakkında gerçekleri söylemediğini ortaya çıkardı.

Doğu Perinçek, ayrıca İYİ Parti ve HDP’nin de yer aldığı “Yeni Anayasa Komisyonunu” kamuoyuna açıklayan ikinci kişinin CHP’li İbrahim Kaboğlu olduğunu belirtti. Dikbayır’ın bunu da inkar etmesi üzerine Vatan Partisi Genel Başkanı, CNN Türk’te 3 Ekim 2019 tarihinde Kaboğlu’nun kendi sözlerini aktardı. Kaboğlu, o programda “2018 Ocak ve Nisan ayında dört parti arasında yapılan anayasa çalışmasına ilişkin bir bilgidir. Doğrudur. CHP, HDP, SP ve İyi Parti uzmanlarıyla, yetkilileriyle bir ortak paydalar oluşturan anayasa raporu hazırlandı.” ifadelerini kullanmıştı. Perinçek, Kabloğlu’nun açıkladığı yeni anayasa taslağının önsözünü de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yazdığını kaydetti. Bu taslakta açık bir şekilde Türk milleti kavramının çıkarılması savunulmuş ve anayasanın değiştirilemez maddelerinde değişiklik önerilmişti.

Akşener’in konuşmasını videoyla gösterdi

Doğu Perinçek, Vatan Partisi’nin HDP’nin kapatılması için mücadele verirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP için “Kürt siyasi hareketinin temsilcisi” ifadesini kullandığını belirtti. Dikbayır ise Akşener’in böyle bir sözünün olmadığını ileri sürdü. Perinçek, hemen Akşener’in bu ifadesinin bulunduğu 26 Haziran 2018 tarihli konuşmasının videosunu göstererek yanıt verdi. Dikbayır, video karşısına çıkınca itirazını sürdüremedi. Zira, Akşener’in HDP’yi bu şekilde nitelendirmesini gerekçe gösteren İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi, Genel Başkan Başdanışmanı emekli Tuğgeneral Ali Aydın, partisinden 13 Temmuz 2018’de istifa etmişti. Benzer şekilde Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da 17 Şubat 2020’de partisinin HDP ile yakınlığına tepki göstererek İYİ Parti’den istifa etmişti.

Perinçek, programda “İYİ Parti, Vatan Partisi gibi ‘HDP kapatılsın” diyebiliyor mu?’ çağrısını da yaptı ancak Dikbayır’dan bu çağrıya yanıt gelmedi.