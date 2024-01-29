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Gündem İp gibi dizildiler! Kilise saldırısında gözaltına alınanların işlemleri sürüyor
Gündem

İp gibi dizildiler! Kilise saldırısında gözaltına alınanların işlemleri sürüyor

Yeniakit Publisher
2024-01-29 23:17:00 - 2024-01-29 23:22:30

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi’ndeki silahlı saldırı olayı ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi.

Santa Maria Kilisesi’nde pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırgan dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, ayin sırasında kilisede büyük panik yaşanırken, kurşunların hedefi olan Tuncer Cihan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Saldırı ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada işlemleri biten şüpheliler, tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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