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Siyaset İP Genel Başkanı PYD yöneticisi gibi konuştu!
Siyaset

İP Genel Başkanı PYD yöneticisi gibi konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in PKK terör örgütüne yardımı nedeni ile NATO üyeliğine onay vermeyeceğini açıklaması, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile PYD elebaşısı Salih Müslim’e aynı cümleleri kurdurttu.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 20:02:00 - 2022-05-26 20:09:54
İP Genel Başkanı PYD yöneticisi gibi konuştu!

 Yeniakit.com.tr 

PKK'nın Suriye kolu PYD elebaşısı Salih Müslim, İsveç'in devlet televizyonu SVT'ye konuştu. Müslim ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aynı cümleleri kurması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç’in NATO'ya üyeliğini veto ederek, "İsveç terör örgütlerine siyasi, finansal ve askeri desteği sonlandırmalı." dedi.

Aynı cümleleri kurdular!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK’ya yönelik operasyonlarında, İsveç yapımı silahların ele geçirilmesi bir yanda dururken, PYD elebaşısı Salih Müslim, "Türkiye Avrupa’ya şantaj yapıyor." dedi.

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in de PYD elebaşısı Müslim ile aynı cümleleri kurması dikkat çekti.

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e yönelik veto kararını şöyle değerlendirdi:

Eğer amacın, tansiyonu yükseltip, yine bir para pazarlığına oturmak ve elini yüksekten açmaksa; işte orada, sana "dur" demek, bizim boynumuzun borcudur!

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