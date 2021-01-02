İP, CHP’nin iştahını kabarttı! ‘Başörtüsü gündemimizde değil’
Kendisini milliyetçi muhafazakar olarak tanımlayan İYİ Parti, CHP'den gelen başörtüsü açıklamalarına sessiz kalarak CHP’nin iştahını kabartıyor. İyi Partili Lütfü Türkkan, attığı bir tweetle hem CHP'nin ekmeğine yağ sürüyor hem de gündem değiştirmeye çalışıyor.
İyi Parti kuruluşundan bu yana kendini kendini muhafazakar ve milliyetçi olarak tanımlarken, CHP'den gelen skandal başörtü açıklamalarına karşı sessiz kalıyor.
İyi Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, bugün attığı bir tweetle CHP’nin başörtü rezilliğine adeta halı altına süpürdü.
Geçtiğimiz günlerde CHP’li Fikri Sağlar’ın, "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var.” Sözlerine tepkiler çığ gibi büyürken İyi Partili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından “Başörtüsü gündem değildir, Gündem; pahalılık, fukaralık, yoksulluktur.” ifadelerini kullandı.