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İP 112 belediye başkan adayını daha açıkladı

İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimleri için 112 belediye başkan adayını daha açıkladı.İYİ Parti, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayını Hayati Tekin olarak belirledi.

01 Şubat 2019 Cuma 17:58
İP 112 belediye başkan adayını daha açıkladı

112 belediye başkanı adayını daha açıklayan İYİ Parti, aralarında 1'i büyükşehir 3'ü il olmak üzere 112 ismi daha duyurdu. İYİ Parti'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hayati Tekin oldu. 

İYİ Parti'nin 112 belediye başkanı adayı daha belli oldu. Açıklananlar arasında 1 büyükşehir ve 3 de il adayı da bulunuyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hayati Tekin oldu.

İYİ Parti, Adıyaman'da Abdülkadir Kırmızı, Kütahya'da Aynur Sezer, Yozgat'ta ise Metin Özışık'ı aday gösterdi.

İşte İYİ Parti'nin açıkladığı adaylar

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 17:58
  1. Yozgat
  2. Samsun
  3. Kütahya
  4. Adıyaman
  5. İYİ Parti
  6. İYİ Parti'de adaylar belli oldu

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