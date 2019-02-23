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IoT kullanmayan işletmeler rekabette geriye düşecek

Vodafone Grubu'nun “IoT Barometresi” adıyla yaptığı araştırmanın son sonuçlarına göre, bu teknolojiyi kullanmayanların beş yıl içinde rakiplerinin gerisine düşeceğini öngörülüyor.

23 Şubat 2019 Cumartesi 09:55
IoT kullanmayan işletmeler rekabette geriye düşecek

Sahip olduğu 80,9 milyon bağlantı ile Nesnelerin İnterneti Teknolojisi’nde (IoT) iddialı olan Vodafone Grubu, “IoT Barometresi” adıyla yaptığı araştırmanın son sonuçlarını açıkladı. Barometre, küresel çapta işletmelerin üçte birinden fazlasının IoT uygulamalarını kullandığını ortaya koyarken, IoT kullanan işletmelerin yüzde 74’ü, bu teknolojiyi kullanmayanların beş yıl içinde rakiplerinin gerisine düşeceğini öngörüyor.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 09:55
  1. Nesnelerin İnterneti Teknolojisi (IoT)
  2. Vodafone Grubu
  3. IoT Barometresi

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