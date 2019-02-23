IoT kullanmayan işletmeler rekabette geriye düşecek Vodafone Grubu'nun “IoT Barometresi” adıyla yaptığı araştırmanın son sonuçlarına göre, bu teknolojiyi kullanmayanların beş yıl içinde rakiplerinin gerisine düşeceğini öngörülüyor.

Sahip olduğu 80,9 milyon bağlantı ile Nesnelerin İnterneti Teknolojisi’nde (IoT) iddialı olan Vodafone Grubu, “IoT Barometresi” adıyla yaptığı araştırmanın son sonuçlarını açıkladı. Barometre, küresel çapta işletmelerin üçte birinden fazlasının IoT uygulamalarını kullandığını ortaya koyarken, IoT kullanan işletmelerin yüzde 74’ü, bu teknolojiyi kullanmayanların beş yıl içinde rakiplerinin gerisine düşeceğini öngörüyor.

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