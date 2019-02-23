IoT kullanmayan işletmeler rekabette geriye düşecek
Vodafone Grubu'nun “IoT Barometresi” adıyla yaptığı araştırmanın son sonuçlarına göre, bu teknolojiyi kullanmayanların beş yıl içinde rakiplerinin gerisine düşeceğini öngörülüyor.23 Şubat 2019 Cumartesi 09:55
Sahip olduğu 80,9 milyon bağlantı ile Nesnelerin İnterneti Teknolojisi’nde (IoT) iddialı olan Vodafone Grubu, “IoT Barometresi” adıyla yaptığı araştırmanın son sonuçlarını açıkladı. Barometre, küresel çapta işletmelerin üçte birinden fazlasının IoT uygulamalarını kullandığını ortaya koyarken, IoT kullanan işletmelerin yüzde 74’ü, bu teknolojiyi kullanmayanların beş yıl içinde rakiplerinin gerisine düşeceğini öngörüyor.
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