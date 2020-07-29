iOS ve Android için Microsoft Family Safety yayınlandı

Dünyada internet kullanımı her geçen gün artıyor. İnternetin hayatımızın içine nufüz etmesi belli başlı bazı problemleride beraberinde getiriyor. Bunlardan ilk güvenlik ardından vakit kaybı geliyor. Google, İnternet güvenliğini ve internette geçirilen vakti yönetecek bir uygulama olan Microsoft Family Safety'i (Aile Güvenliği) iOS ve Android cihazlar için kullanılabilir olduğunu açıkladı. Şuan için sadece Android cihazlarda etkin olabilen uygulama ileriki zamanlarda iOS için etkin olması planlanıyor

Ailenizi internetten takip edebilceksiniz

Microsoft Family Safety uygulaması ile birlikte çocuklarınızın oyun oynama sürelerini takip edebilir ve kısıtlayabilirsiniz. Eğer çocuğunuz çok fazla oyun oynuyorsa, uygulama ile birlikte oyunlarına süre limiti koyabilirsiniz. Ek olarak Family Safety, Android cihazlarda Microsoft Edge ile uyumlu çalışabiliyor. Böylece çocuğunuz, internette istemediğiniz sitelere giriş yapamıyor. İstediğiniz web sitesini engelleyebilir veya izin verebilirsiniz. Uygulamada birde konum paylaşım özelliği bulunuyor. Aile üyelerinin bilinen son konumlarını görebileceğiniz gibi, çocuklarınızın nereye gittiklerini de takip edebilirsiniz. Veri paylaşımı konusunda endişeleri olanlar için Microsoft, aile konumu verilerinin satılmayacağını veya veri aracılarıyla paylaşılmayacağını belirtiyor. Uygulama ile birlikte, belirli uygulamaları da engelleyebilirsiniz. Ek olarak, hangi uygulamanın hangi saatler arasında kullanıma müsait olacağı da Microsoft Family Safety'nin özellikleri arasında.