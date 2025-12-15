iOS 26.2 yayında: Apple’dan güvenlik açıklarını kapatan kritik güncelleme

GÜVENLİK AÇIKLARI VE İYİLEŞTİRMELER

Apple, iOS 26.2 ile birlikte, aktif olarak istismar edilen iki hatayı da kapsayan toplamda 20'den fazla güvenlik açığını giderdiğini duyurdu. Bu durum, kullanıcıların cihazlarının güvenliğini artırmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Güncelleme notlarında yer alan bilgilere göre, iOS 26.2, Apple Music, Podcast’ler ve Oyunlar gibi çeşitli uygulamalar için de iyileştirmeler sunuyor.

YENİ ÖZELLİKLER VE GÜNCELLEMELER

iOS 26.2 güncellemesi, kullanıcı deneyimini zenginleştiren çeşitli yeni özellikler de içeriyor. Örneğin, Apple Music Favori Parçalar listesi artık ana sayfa sekmesindeki En İyi Seçimler bölümünde görünür hale getirildi. Ayrıca, kullanıcılar artık indirilen parçalar için çevrimdışı şarkı sözlerini görüntüleyebilecek.

Podcast uygulamasında yapılan iyileştirmeler, dinlenen bölümde bahsedilen diğer podcast’lere bağlantılar sunarak kullanıcıların içerikleri daha kolay takip etmesini sağlıyor. Oyunlar bölümünde ise arşivleme filtreleri, oyunları kategori, boyut ve diğer kriterlere göre bulmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca, oyun içi meydan okuma puan afişleri, yeni bir lider belirlendiğinde anlık bildirim sağlıyor.

KİLİT EKRANI VE EK ÖZELLİKLER

Güncellemeyle birlikte Kilit Ekranı’nda da önemli değişiklikler yapıldı. Kullanıcılar, Liquid Glass görünümünü daha fazla veya daha az opak yaparak saat görünümünü kişiselleştirebiliyor. Anımsatıcılar için eklenen alarmlar, acil görevlerin üstesinden gelmeyi kolaylaştırıyor ve erteleme seçenekleri sunuyor. Ayrıca, AirDrop kullanırken güvenliği artıran bir doğrulama katmanı olarak alıcının cihazında bir kod sağlanması da sağlandı.

UYUMLU İPHONE MODELLERİ

iOS 26.2 güncellemesi, bir dizi iPhone modeli için kullanılabilir durumda. Bu modeller arasında iPhone 17, iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12 ve iPhone 11 serileri ile iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller) yer alıyor. Kullanıcılar, bu güncellemeyi almak için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi bölümüne giderek işlemi gerçekleştirebilirler.

Ayrıca, Apple, iOS 26 güncellemesine ek olarak iPadOS 26.2, watchOS 26.2 ve macOS Tahoe 26.2 güncellemelerini de piyasaya sürdü. Bu güncellemeler, Apple ekosistemindeki cihazların entegrasyonunu ve genel performansını artırmayı hedefliyor.