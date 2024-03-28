İOS 18 ile İPhone'lar yenilenecek
Apple'ın iOS 18 güncellemesiyle iPhone'ların ana ekranını yenilemesi ve daha fazla özelleştirme seçeneği sunması bekleniyor.
Apple'ın, iPhone için yeni yapay zeka destekli özellikler içermesi beklenen, şirket tarihindeki 'en büyük' iOS güncellemesini yayınlayacağı bildiriliyor.
Şirket, iOS 18'i haziran ayında yapılacak Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda duyuracak ve eylül ayında tanıtacağı yeni iPhone'larla birlikte kullanıma sunacak.
Güncelleme ile birlikte; Siri, müzik uygulamaları ve Xcode yazılımını çevreleyen yapay zeka özellikleri iPhone'lara gelecek.
Ana ekran yenilenecek
iOS 18 ile gelecek yeniliklerden biri de yenilenen özelleştirilebilir ana ekran olacak. Kullanıcılar, simgeleri daha özgür bir şekilde düzenleyebilecek.
Örneğin; uygulama simgeleri arasında sütunlar, satırlar ve boşluklar oluşturmak mümkün hale gelecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Apple, iPhone kullanıcılarına iOS 16’dan bu yana kilit ekranını özelleştirme imkanı veriyor. iOS 18 ile aynı özelleştirmenin ana ekrana taşınması bekleniyor.
iOS 18 alması beklenen iPhone modelleri
iOS 17'yi destekleyen tüm iPhone modellerinin iOS 18'e güncellenebileceği öne sürüldü.
Bu nedenle, aşağıdaki telefonların yeni güncellemeye kavuşması bekleniyor:
- iPhone 15 serisi
- iPhone 14 serisi
- iPhone 13 serisi
- iPhone 12 serisi
- iPhone 11 serisi
- iPhone XS, XS Max ve XR
- iPhone SE 2 ve SE 3