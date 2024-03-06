iOS 17.4 Güncellemesi Yayınlandı! İşte Yenilikleri

iOS 17.4 Yenilikleri

Emoji

Yeni mantar, anka kuşu, misket limonu, kırık zincir ve sallanan kafa emojileri emoji klavyesinde kullanılabilir

18 vücut ve insan emojisi her iki yöne de bakma seçeneğini ekler

Apple Podcasts

Dökümler, bir bölümü İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Almanca dillerinde sesle eşzamanlı olarak vurgulanan metinle birlikte takip etmenizi sağlar

Bölüm metinleri tamamen okunabilir, metinlerde sözcük veya ifade aranabilir, belirli bir anına dokunularak o noktadan itibaren oynatılabilir ve Metin Puntosu, Kontrastı Artır ve VoiceOver gibi erişilebilirlik özellikleri ile kullanılabilir

Bu güncelleme, aşağıdaki iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini içerir:

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Müzik tanıma, belirlediğiniz parçaları Müzik’teki Listeler’inizin ve Arşiv’inizin yanı sıra Apple Music Classical’a da eklemenizi sağlar Siri’nin aldığınız mesajları desteklenen tüm dillerde seslendirmeye yönelik yeni bir seçeneği vardır Çalınan Aygıt Koruması, tüm konumlarda artırılmış güvenlik seçeneğini destekler Ayarlar’daki Pil Sağlığı, iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinde pil devir sayısını, üretim tarihini ve ilk kullanımı gösterir Bul’da kişi resimlerinin boş olmasına neden olan bir sorunu düzeltir Çift SIM kullanıcıları için telefon numarasının birincilden ikincile değişmesine ve mesaj gönderdikleri grup tarafından görülebilmesine neden olan bir sorunu düzeltir

Apple’ın sürüm notlarında AB’deki değişiklikler vurgulanmıyor ancak güncellemenin artık Avrupa’daki iPhone’lara alternatif uygulama pazarlarının yüklenmesine izin verdiğinin altını çizelim.

iOS 17.4 güncellemesi Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidilerek kablosuz olarak indirilebilir.