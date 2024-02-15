iOS 17.4 Beta 3 yayınlandı! İşte gelen özellikler

Apple, geliştiriciler için OS 17.4 Beta 2 güncellemesini Beta 2’den bir hafta sonra yayınladı. Mart ayında karşımıza çıkacak olan iOS 17.4, Apple açısından önemli değişimlerin önünü açacak. Özellikle Avrupa Birliği DMA kuralları sonrası Apple, alternatif tarayıcı ve uygulama mağazalarına izin vermek zorunda kaldı. Bu anlamda iOS 17.4 Beta 3 güncellemesi iPhone’ları bu geçişe hazırlıyor.

iOS 17.4 Beta 3 geliştirici güncellemesi ve özellikleri

Apple, genel olarak geliştirici güncellemelerinin her birinde hata ayıklamaları yapıyor ve yeni özellikler deniyor. Ancak iOS 17.4 geliştirici betaları hata düzeltmelerinin pek dışına çıkmadı. Bu anlamda iOS 17.4 Beta 3 güncellemesi ile birkaç yeni özellik karşımıza çıkıyor. Aslında bunları özellikten çok tasarımsal küçük değişimler demek daha doğru.

Bildiğiniz gibi iOS 17.4 ile Podcast uygulamasına Transcript yani podcast açıklamaları karşımıza çıkacak. Daha önce Beta 2 güncellemesi podcast açıklamaları hemen genişliyor ve geriye dönüş ekranı hemen kayboluyordu. Şimdi ise siz parmağınızla dokunmadan bu açıklama kısımları genişlemiyor.

Yine parmağınızla bir kez tıklayınca genişleyen açıklamalar yeniden tıklayınca Podcast’ın ekranına dönüyor. Çok büyük bir yenilik olmasa da bu anlamda Podcast menüsü çok daha kullanışlı hale gelmiş durumda.

iOS 17.4 Beta 3 güncellemesi ile çok daha yumuşak geçişli bir kilit bildirim ekranı karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda yeni duvar kağıtları da iOS 17.4 Beta 3’le gelmiş durumda. iPhone 15 serisinin temel duvar kağıtlarını da daha parlak ya da daha karanlık hale getirmeniz de artık mümkün olacak.

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Apple’ın WWDC 2023’te tanıttığı 3D nesne yakalama özelliği iOS 17.4 Beta 3 ile yeni bir özelliğe kavuşuyor. Buna göre LIDAR’ın tespit edemediği ve düzgün bir zeminde yer almayan nesneler için manuel bir yakalama kutusu karşımıza çıkacak. Kullanıcıların bu kutunun sınırlarını elle belirlemesi ve ona göre yakalama yapması gerekiyor.

iOS 17.4 özellikleri

Apple’ın Mart ayında getireceği iOS 17.4 güncellemesi ile neler getireceğini ise sizler için özetlemeye çalıştık. Apple, iOS 17.4 güncellemesi ile birlikte Xbox Cloud ve Geforce Now gibi bulut oyun sistemleri için uygulama desteği de sunmaya başlayacak. Daha önce kullanıcılar bu hizmetleri sadece tarayıcı üzerinde kullanma imkanına sahipti. Mini uygulamalar, oyunlar, chatbotlar ve eklentiler de artık uygulama içi satın alma sistemine sahip olacak.

İOS 17.4 Beta ile yeni emojiler de hayatımıza girdi. Buna göre misket limonu, kahverengi bir mantar, anka kuşu, kırık zincir, dikey ve yatay olarak baş sallama gibi yeni emoji karakterler karşımıza çıktı.

iOS 17.4 güncellemesi Podcast’ler uygulamasındaki podcast’ler için transkriptler, SharePlay’i HomePod ile kullanma desteği, Stopwatch Live Activities gibi yeni özellikler de sunacak.

iOS 17 Beta 3 güncellemesini deneyimlemek istiyorsanız, buraya tıklayarak iOS 17 Beta profiline ulaşabilirsiniz. Linki direkt telefonunuzdaki Safari üzerinden açmanız gerektiğini belirtelim. Beta profilini cihazınıza yükledikten sonra Ayarlar > Yazılım Güncelleme yolunu takip etmeniz yeterli olacak. Ancak iOS beta sürümlerinin kararlı olmadığını ve cihazınızda belli hatalara neden olma ihtimalini de unutmamanız gerekiyor.