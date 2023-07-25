iOS 16.6 güncellemesi yayımlandı

Apple, iPhone ve iPad için yeni işletim sistemi güncellemesini dağıtıma çıkardı. Bir süredir yürütülen beta programı sonrasında iOS 16.6, iPadOS 16.6, tvOS 16.6, watchOS 9.6 ve macOS 13.5 nihayet erişime açıldı. Bir dizi yeni özellik ve hata düzeltmesi içeren bu güncellemeler hakkında tüm detaylar haberimizde.

iOS 16.6 ve iPadOS 16.6 nasıl indirilir?

Apple yeni sürümleri 20G75 olarak numaralandırılıyor ve bir önceki iOS 16.5’in (20G5070a) yerini aldı. Güncellemeler, bölgeye göre değişiklik gösterse de, bir veya iki gün içinde otomatik olarak yüklenecektir. Daha erken yüklemek isterseniz Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne giderek elle yapabilirsiniz.

Apple, ara sürümleri önemli yeni özelliklerden ziyade performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerine odaklanarak sunuyor. Yeni iOS ve iPadOS 17’in ise Eylül ayında yapılacak etkinlik kapsamında tanıtılmasını bekliyoruz.

Yeni güncelleme kapsamında Ev ve Xcode uygulamasındaki iki kritik hatanın çözüldüğü ifade edildi. Ayrıca Apple Neural Engine, Bul uygulaması ve yonga çekirdeğindeki 16 güvenlik açığı giderildi. iOS 16.6 ve iPadOS 16.6’nın herhangi bir yeni özellik getirmediğini belirtmek gerekiyor.

iOS 16.6 destekleyen iPhone modelleri:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (3. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iPadOS 16.6 destekleyen iPad modelleri:

iPad Pro 12,9 inç (6. nesil)

iPad Pro 11 inç (4. nesil)

iPad Pro 12,9 inç (5. nesil)

iPad Pro 11 inç (3. nesil)

iPad Pro 12,9 inç (4. nesil)

iPad Pro 11 inç (2. nesil)

iPad Pro 12,9 inç (3. nesil)

iPad Pro 11 inç (1. nesil)

iPad Pro 12,9 inç (2. nesil)

iPad Pro 12,9 inç (1. nesil)

iPad Pro (10,5 inç)

iPad Pro (9,7 inç)

iPad (10. nesil)

iPad (9. nesil)

iPad (8. nesil)

iPad (7. nesil)

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad mini (6. nesil)

iPad mini (5. nesil)

iPad Air (5. nesil)

iPad Air (4. nesil)

iPad Air (3. nesil)