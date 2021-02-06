İOS 15 hangi iPhone modellerine gelecek? İOS 15 özellikleri nelerdir?

Apple geçtiğimiz günlerde İOS 14 piyasaya sunmuştu. İOS 14 sürümü ile beraber yeni özelliklerini kullanıcıların beğenisini sunmuştu. Bunun üzerine bazı kullanıcılar İOS 15’in ne zaman piyasaya çıkacağı ve hangi özellikleri olacağını merak etmeye başladı.

İOS 15, İphone ve İpad modellerinde bir sonrakini kapsayan ana güncellemedir. Önümüzdeki yıllarda piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. İOS 14’ün gizlilik takibi özellikleri, uygulama kütüphanesi, araç takımları, sesli asistan gibi birçok özelliği bulunmaktadır. Aynı şekilde İOS 15’te de birçok özelliğinin olması bekleniyor.

İOS 15 özellikleri nelerdir?

Ayrıntılı gizlilik geliştirmeleri; Apple için gizlilik her zaman büyük önem taşımaktadır. Sızıntılara göre İOS 15 kullanıcı bilgisi olmadan da panodaki içerik kopyalanması engellenecek. Bu sayede uygulamaların kötüye kullanım amacı ortadan kalkmış olacak.

Hızlı uygulama arşivi erişimi; Bu yenilikle beraber artık kullanıcılar sağ köşede değil, sol tarafta bulunan simgeye tıklayarak arşivi açabilecekler.

İOS 15; Hızlı erişim menüsü, daha gelişmiş karanlık mod, artırılmış gerçeklik iyileştirmeleri gibi birçok yeni özellikle kullanıcılarının karşısına çıkacak.

İOS 15 güncellemesi ne zaman gelecek?

2021 Haziran ayında çıkacağı bekleniyor. 2021 Eylül ayında da kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor.

İOS 15 hangi iPhone modellerine gelecek?

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