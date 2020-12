iOS 14.3 güncellemesi bir süredir geliştiricilere beta programı kapsamında sunuluyordu. Son birkaç gündür, şirketin iOS 14.3 güncellemesini 14 Aralık akşamı iPhone kullanıcıları için yayınlanacağı söyleniyordu. Söylentiler doğru çıktı ve teknoloji devi Apple, yeni iPhone güncellemesi iOS 14.3'ü yayınladı. iOS 14.3, iPhone cihazlara birçok yenilik getirdi. Peki iOS 14.3 güncellemesi nasıl yüklenir?

iOS 14.3 güncellemesi nasıl yüklenir?

- Güncelleme yapmadan önce yedek almayı unutmayın.

- Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.

- iPhone'unuzdan ayarlara gidin.

- Ayarlardan Genel menüsüne tıklayın ve yazılım güncelleme seçeneğine dokunun. Burada karşınıza iOS 14.3 güncellemesi çıkacak.

- İndir ve yükle'ye tıklayarak güncellemeyi indirmeye başlayın.

- Şimdi güncellemek için Yükle'ye dokunun. Alternatif olarak Sonra'ya dokunabilir ve Bu Gece Yükle'yi veya Daha Sonra Anımsat'ı seçebilirsiniz. Bu Gece Yükle'ye dokunursanız yatmadan önce aygıtınızı güç kaynağına takmanız yeterlidir. Aygıtınız gece otomatik olarak güncellenir.

- Bu süre içerisinde iPhone'unuz kapanacak ve iki bar çubuğu görünecektir.

- Bar çubuklarının kaybolmasının ardından Apple logosuyla birlikte iPhone'unuz açılacaktır.

iOS 14.3 güncellemesi alan iPhone modelleri

- iPhone 12

- iPhone 12 mini

- iPhone 12 Pro

- iPhone 12 Pro Max

- iPhone 11

- iPhone 11 Pro

- iPhone 11 Pro Max

- iPhone SE (2020)

- iPhone XS

- iPhone XS Max

- iPhone XR

- iPhone X

- iPhone 8

- iPhone 8 Plus

- iPhone 7

- iPhone 7 Plus

- iPhone 6s

- iPhone 6s Plus

- iPhone SE

- iPod touch (7. nesil)