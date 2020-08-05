iOS 14 Beta 4 yayınlandı. İşte yeni gelen yenilikler

Yeni iPhone 12'in lansmanın yapılmasına az bir zaman kala yeni işletim sistemi sürümü iOS14'ün çalışmaları ise hızla devam ediyor. Beta sürümlerini kullanıcıları ile paylaşan Apple, hata geri dönüşleri almak için bu şekilde bir yol izliyor. Ancak yıllardan beri iPhone, iPad ve bir çok Apple ürününde yüklenen sistem güncellemesi geri alınamıyor. Bu durum ise şuan için kullanıcıların sürümü denememesinde kilit rol oynuyor. Son açıklanan Beta gösteriyor ki artık iOS14'ün artık sonu yaklaşılmış durumda

İşte yeni gelen yenilikler;

1) Apple TV Widget: Son beta sürümü ile Apple TV Wigdet sisteme entegre edilmiş durumda.

2) 3D Touch: Son beta sürümünde bulunmayan ‌3D Touch uyumlu cihazlarda çalışmaya yeniden başladı.

3) Maruz Kalma Bildirimi API’sı: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede Apple ve Google yeni APU sistemi dahil etti.

iOS14 Beta 4 Nasıl yüklenir?

Evet Apple iOS14 halen geliştirilme aşmasında lakin sürümü denemek isteyen kullanıcılar yeni iOS’u görmek istiyorum, hatalarla karşılaşıp iOS 13’e dönmem sorun değil” derlerse şayet aşağıdaki gösterilen adımları takip ederek iOS14 Beta 4'ü telefonlarına yükleyebilirler. Ek olarak arama sonuçlarında iyileştirmelerin yapıldığı iOS 14 Beta 4’ü yüklemek için cihazınızın UDID kaydının olması veya beta profilini yüklemeniz gerekiyor.