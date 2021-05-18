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Eğitim İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen bursluluk sınav tarihi
Eğitim

İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen bursluluk sınav tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak? Bursluluk Sınavı ne zaman olacak? 2021 İOKBS bursluluk sınavı korona salgını nedeniyle ertelenmişti. 5., 6., 7., hazırlık sınıfı, 9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin başvuruda bulunduğu 2021 bursluluk sınav tarihi öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki MEB bursluluk sınav tarihini açıkladı mı? İOKBS 2021 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 16:35:00 - 2021-05-18 16:36:40
İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen bursluluk sınav tarihi

MEB bursuluk sınav tarihi açıklandı mı? 5., 6., 7., hazırlık sınıfı, 9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin başvuruda bulunduğu İOKBS Bursluluk Sınavı salgın nedeniyle ertelendi. Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 milyon civarında öğrencimizin bursluluk sınavı var 25 Nisan'da, bunu erteliyoruz. Ne zamana erteliyoruz söyleyemiyorum, geçen sene eylüle ertelemiştik." ifadelerini kullandı. MEB ertelenen bursu sınav tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

5., 6., 7., hazırlık sınıfı, 9., 10. ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen Bursluluk Sınavı için başvurular 8 - 26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. MEB 2021 bursluluk sınav takvimine göre, 2021 Bursluluk Sınavı 25 Nisan'da saat 10.00'da yapılacaktı. Bursluluk Sınav sonuçları ise 18 Haziran'da www.meb.gov.tr adresinden açıklanacağı duyrulmuştu.

İOKBS burs ücreti ne kadar?

İOKBS bursu ne kadar 2021? 310 TL olan burs ücreti 2021 yılında zamlı olarak ödenecek. 2021 yılında bu ücretin ilk 6 ay 330 TL olması bekleniyor.

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